Honda svela i concept per la mobilità del futuro. Tra motorizzazioni EV e un'innovativa combustione interna

Nel futuro di Honda presentato in occasione di Eicma 2024 ci sono i concept, tra motorizzazioni elettriche e un'innovativa combustione interna. L'EV FUN Concept è il primo modello sportivo elettrico di Honda. Offre prestazioni equivalenti a quelle di una motocicletta a motore a combustione interna di medie dimensioni ed è previsto per la commercializzazione entro il 2025. Oltre all'elevato livello di maneggevolezza, l'EV Fun Concept offre una guida silenziosa e priva di vibrazioni, in un pacchetto di motocicletta naked facile da gestire, con un design elegante e futuristico.

Sviluppato con le conoscenze e tecnologie di derivazione automobilistica e Power Product Honda, la batteria dell'Ev Fun Concept è compatibile con il caricabatterie rapido CCS2 (lo stesso standard delle automobili) e fornirà un'autonomia di oltre 100 km. L'EV Urban Concept è invece un modello elettrico che incarna la visione di Honda per la mobilità elettrica urbana, con un design focalizzato sulla funzionalità, con tecnologie connesse e un pacco batteria sviluppato internamente.

Lo stile è essenziale e sofisticato, per un'interfaccia uomo-macchina intuitiva, promettendo nuove esperienze create dalla fusione di software e hardware. In mostra all'Eicma 2024 c'è anche un nuovo concept di motore a combustione interna (ICE) ad alta efficienza e alte prestazioni, sviluppato per motociclette di cilindrata medio‑alta. Progettato per essere estremamente snello e compatto, il motore V3 a 75° raffreddato ad acqua presenta il primo compressore elettrico al mondo per motociclette, in grado di aumentare la compressione dell'aria di aspirazione indipendentemente dai giri del motore, il che significa che una coppia elevata può essere fornita su tutta la gamma di giri. Inoltre, il compressore elettrico consente un'alta libertà di disposizione di tutti i componenti nello spazio limitato disponibile su una motocicletta e una centralizzazione efficiente della massa.