Honda testa in Europa la naked elettrica Ev Fun Concept. È una media cilindrata con batteria fissa e ricarica rapida

Honda ha diffuso le prime immagini e filmati inediti dell'Ev Fun Concept, la naked elettrica attualmente in fase di test su strada in Europa. Presentata lo scorso anno all'Eicma, la moto rappresenta un ulteriore passo nella strategia globale del marchio giapponese verso una mobilità a zero emissioni. La Ev Fun Concept è paragonabile a una moto di media cilindrata e adotta una batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico di ricarica rapida CCS2, garantendo tempi di rifornimento ridotti e maggiore fruibilità nell'uso quotidiano.

A guidare lo sviluppo del progetto è l'ingegner Masatsugu Tanaka, oggi responsabile del reparto dedicato all'elettrificazione di Honda. T Tanaka, che appare anche come pilota nel video teaser, vanta una lunga carriera iniziata nel 1998 con il perfezionamento della ciclistica di modelli iconici come Car 600F, Cbr 600RR, Car 1000RR Fireblade e Gold Wing. Successivamente ha contribuito al successo di moto come Vfr 800F, Africa Twin e Nt 1100.

«La prima moto elettrica Honda - ha spiegato Tanaka - nasce seguendo il principio 'Be the Wind': offre una guida fluida e silenziosa, capace di trasmettere la sensazione di essere un tutt'uno con il vento». Honda ha sottolineato che i test europei sono fondamentali per valutare prestazioni, tempi di ricarica e versatilità nell'uso quotidiano, con l'obiettivo di garantire affidabilità e piacere di guida. L'arrivo della versione definitiva è atteso a breve.