Honda, un traguardo importante: superati i 500 milioni di motocicli prodotti in 76 anni dall'avvio

Honda ha annunciato il raggiungimento della produzione cumulativa globale di oltre 500 milioni di motociclette. Il primato arriva a 76 anni dall'avvio della produzione di serie, iniziata con la D-Type nel 1949. Honda ha invece dato inizio alla produzione internazionale nel 1963 in Belgio e, da allora, ha perseguito la strategia di produrre localmente, laddove ci fosse domanda. In termini di traguardi raggiunti, Honda ha raggiunto 100 milioni di unità nel 1997, 200 milioni nel 2008, 300 milioni nel 2014 e 400 milioni nel 2019. Nonostante l'impatto della pandemia nel 2020, la domanda si è rapidamente ripresa e il 2024 è stato il primo anno dell'espansione globale per la gamma elettrica a due ruote.

Oggi Honda offre una gamma che include veicoli elettrici, modelli per il commuting e moto di grossa cilindrata, raggiungendo una capacità produttiva globale superiore a 20 milioni di unità l'anno, distribuita in 23 Paesi che contano complessivamente 37 impianti produttivi, supportata da una rete globale di oltre 30.000 concessionarie ufficiali Honda. «Per Honda - ha commentato Toshihiro Mibe, presidente e CEO di Honda Motor Co. - il business delle motociclette è il 'business del nostro fondatore' e continuerà a essere il business principale dell'azienda.

In questo settore, abbiamo costruito la fiducia dei nostri clienti attraverso numerosi prodotti e servizi, il che ci ha permesso di raggiungere un volume di 500 milioni di unità". Il traguardo produttivo dei 500 milioni è stato raggiunto in India, con lo scooter Activa, che uscirà dalla linea di produzione del Plant 4 di Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited (HMSI) a Vittalpur, Gujarat.