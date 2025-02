Honda Vision 110, lo scooter si evolve per il 2025 tra design e nuova tecnologia. Ora ha l'omologazione Euro5+

Lo scooter Vision 110 di Honda si rinnova per il 2025 tra design e nuova tecnologia. Il veicolo a pedana piatta, pensato per le città, è l'ultimo tassello per il completo rinnovo della gamma Honda 2025, dopo la CRF da cross, la CB1000 Hornet, la NT1100 e le Adventure Transalp, Africa Twin e X-ADV. Dal suo debutto in Europa nel 2011, le vendite di Vision 110 hanno raggiunto le 105.000 unità cumulative con Spagna, Regno Unito e Italia. La ricetta di Vision 110 si basa su un progetto pensato per la versatilità e la facilità di utilizzo, il tutto in una scocca dalle linee e le forme eleganti.

Oggi, il monocilindrico raffreddato ad aria di 109 cc con tecnologia eSP (enhanced Smart Power) è stato aggiornato con nuovi parametri di funzionamento dell'ECU e l'introduzione di un nuovo sensore O2 per raggiungere l'omologazione Euro5+. Nel contesto urbano il Vision 110 diventa l'alleato perfetto grazie alla sua ampia pedana piatta, il sottosella da 17,7 litri e l'avviamento con Smart Key. Inoltre, è di serie per il model year 2025 la nuova presa USB-C che permette di ricaricare i propri dispositivi. Per il 2025 il Vision 110 è disponibile nelle colorazioni Pearl Snowflake White, Candy Luster Red, Pearl Jupiter Gray e Matt Galaxy Black Metallic.