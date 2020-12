Honda XADV 2021, in sella all'unico maxi-scooter pensato anche per l'off-road

ROMA – Piccoli ma importanti aggiornamenti per un best seller di Casa Honda. L'XADV arriva nel 2021 con un design leggermente rivisto, con un motore più potente e con una dotazione che si arricchisce sotto tutti i punti di vista e che porta al debutto un nuovo display TFT a colori connesso attraverso l'app di Honda per la gestione di telefono, intrattenimento e navigazione. Si tratta, dunque, di un cambiamento nel segno della continuità, e non poteva essere altrimenti per un maxi-scooter (chiamiamolo così, anche se in realtà è un perfetto ibrido tra moto e scooter) di grandissimo successo.

L'impostazione, dunque, non cambia, anche se la sella è stata ridisegnata (820 mm da terra) per permettere a tutti di mettere i piedi a terra più agevolmente. Ma in sella, per intenderci, è sempre lui: agile, maneggevole, divertente e soprattutto versatile. Non è un peso piuma, anche se si è scrollato di dosso 2 kg (ora pesa 236 kg con il pieno), eppure in movimento sembra leggerissimo, merito di una perfetta distribuzione dei pesi. È pratico da utilizzare in città, è facile come uno scooter di medio-piccola cilindrata, e con il manubrio largo la sensazione di padronanza è notevole. Oggi, rispetto a prima, ha un comando del gas di tipo Ride by Wire, con cinque mappe (Standard, Rain, Gravel e Sport, oltre alla modalità User personalizzabile) che si adattano perfettamente a ogni situazione di guida.

Fuori dalle mura urbane è preciso, affilato e divertente come pochissimi altri maxi-scooter. È preciso tra le curve, sincero e semplice da gestire anche quando si alza il ritmo. Si guida insomma come una moto e la presenza del sempre impeccabile cambio DCT a doppia frizione, lo certifica. E anche in autostrada la protezione aerodinamica assicurata anche dal parabrezza regolabile è ottima. Il bicilindrico parallelo ha visto la potenza crescere da 55 a 58,6 CV, spinge bene e con vigore a tutti i regimi, è piacevole e consuma poco (circa 25 km/l). Il telaio tubolare in acciaio a diamante consente di risparmiare peso e aumentare lo spazio di carico (il vano sottosella ora è da 22 litri). La forcella è una Showa a steli rovesciati da 41 mm regolabile, mentre dietro c'è un forcellone con Pro-Link.

Parliamo di sospensioni pensate per permettere al nuovo Honda XADV 2021 di affrontare anche l'off-road facile, aspetto che lo rende unico nel suo genere. E anche fuori dall'asfalto, l'XADV continua a convincere per performance e bilanciamento; chiaramente bisogna ricordarsi di avere ruote da 17'' davanti e 15'' dietro e un'impostazione generale che privilegia (ovviamente) l'utilizzo su strada. Insomma, fuoristrada si, ma senza esagerare, a meno che non siate Renato Zocchi (che con l'XADV ha corso una Gibraltar Race).

Il nuovo XADV, dunque, si aggiorna ma non cambia DNA. E anche fuori, rivede leggermente le sue linee (disegnate sempre dal talentuoso Maurizio Carbonara), ma senza stravolgere il disegno generale. Arriva nelle concessionarie a gennaio, con prezzi a partire da 12.490 euro (700 euro in più rispetto al modello precedente).