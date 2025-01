Honda XL750 Transalp 2025: nessuna come lei. La nuova generazione eccelle in termini di maneggevolezza e sicurezza

La nuova Honda XL750 Transalp è nata per stupire e lo fa con una facilità disarmante. Rappresenta l’ultima evoluzione di una generazione che ha fatto storia, fin dal suo debutto nel 1986. In quegli anni, la Honda XL750 Transalp era equipaggiata con un motore bicilindrico da 583 cc, una moto iconica per la sua resistenza e versatilità. Nel 2000 ha ricevuto un importante aggiornamento con un motore da 647 cc, che nel tempo è stato ulteriormente migliorato in termini di cilindrata e potenza. Oggi, il modello 2025 raggiunge una potenza di oltre 90 CV, offrendo un’esperienza su strada che soddisfa le esigenze di ogni motociclista.

Il cuore pulsante della nuova Transalp è un motore bicilindrico parallelo derivato dalla CB750 Hornet, in grado di generare una coppia massima di 75 Nm. Il comando dell’acceleratore Throttle By Wire è stato appositamente ottimizzato per questa moto, offrendo quattro modalità di guida preimpostate (Sport, Standard, Rain e Gravel) e due completamente personalizzabili (User 1 e User 2).

Questo motore compatto sviluppa una potenza massima di 92 CV a 9.500 giri al minuto. Le dimensioni ridotte sono il risultato dell’eliminazione dell’ingranaggio di equilibratura e dell’uso della trasmissione primaria per muovere il controalbero di equilibratura. La pompa dell’acqua è stata riposizionata nel carter di sinistra, migliorando l’efficienza complessiva. La frizione antisaltellamento con dischi F.C.C. Leaning Segment riduce lo sforzo sulla leva, assicurando cambiate fluide e precise.

Ciclistica da riferimento. La Transalp 2025 è dotata di una forcella a steli rovesciati Showa da 43 mm, un ammortizzatore posteriore con leveraggio Pro-Link e un sistema frenante composto da doppi dischi anteriori da 310 mm con pinze a due pistoncini. Gli pneumatici, da 90/90-21 all’anteriore e 150/70-18 al posteriore, garantiscono stabilità e prestazioni eccellenti anche su sterrato.

Novità del Model Year 2025. La nuova generazione si distingue per un display TFT da 5 pollici completamente personalizzabile, che sostituisce il precedente LCD. Il pilota può scegliere tra tre interfacce grafiche e due modalità di sfondo (chiaro o scuro). Il quadro strumenti mostra tachimetro, contagiri, livello carburante, consumi e selezione delle modalità di guida, offrendo un’esperienza interattiva e intuitiva.

Un'altra innovazione è il faro anteriore full LED, dotato di indicatori di direzione a disattivazione automatica e sistema ESS (Emergency Stop Signal) per la segnalazione della frenata di emergenza. Il parabrezza è realizzato in Durabio, una plastica riciclata, dimostrando un’attenzione alla sostenibilità.

Ergonomia e comfort. La sella è posta a un’altezza di 850 mm (disponibile anche una versione da 820 mm su richiesta), rendendo la moto accessibile a un’ampia gamma di motociclisti. Il portapacchi posteriore è di serie, mentre sotto la sella è presente una pratica presa USB.

Comportamento su strada. La XL750 Transalp eccelle in termini di maneggevolezza e sicurezza. Il motore bicilindrico offre un’erogazione fluida e potente, perfetta per ogni situazione. La ciclistica precisa e gli pneumatici di qualità permettono di affrontare con disinvoltura anche i percorsi misti. La frenata è potente ma modulabile, e l’elettronica, sebbene presente, non risulta mai invasiva.

La possibilità di personalizzare le impostazioni dell’ABS e del Traction Control rende la Transalp una compagna ideale per viaggi su qualsiasi terreno. Con un prezzo competitivo rispetto alla dotazione e alla qualità offerta, la Honda XL750 Transalp 2025 conferma il suo status di riferimento nel segmento.

Honda ha saputo conquistare nuovamente il cuore degli appassionati e dei nostalgici della prima generazione, mantenendo intatto lo spirito tuttofare che ha reso questa moto una leggenda.