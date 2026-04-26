Horex, ritorna la Regina Evo: design modern classic e tecnologia evoluta: 600cc, 50 cv e pesa solo 133 kg

Horex riporta in vita un nome storico della tradizione motociclistica tedesca con la nuova Regina Evo, modello sviluppato per celebrare il centenario del marchio e reinterpretare in chiave contemporanea la storica Regina degli anni Cinquanta. La nuova moto punta a combinare stile rétro e soluzioni tecniche moderne. Tra gli elementi più distintivi figurano il telaio e il forcellone interamente in fibra di carbonio, scelta inedita per il segmento, sviluppata sfruttando l'esperienza maturata dal gruppo 3C-Carbon nel settore automotive e aerospaziale. Il design richiama la Regina originale attraverso dettagli come il serbatoio cromato con inserti in gomma, i cerchi a raggi da 18 pollici e il grande faro anteriore circolare, reinterpretato però con tecnologia full Led adattiva.

Anche la strumentazione adotta uno stile classico, pur integrando un moderno display digitale. Sotto le linee vintage trova però spazio un moderno monocilindrico da 600 cc raffreddato a liquido omologato Euro 5 Plus, capace di erogare 50 cavalli e 46 Nm di coppia. Il motore è abbinato a un cambio a sei marce e punta a offrire una guida fluida e accessibile, anche grazie a un peso a secco particolarmente contenuto di 133 chilogrammi. La ciclistica utilizza sospensioni regolabili sviluppate specificamente per il modello, con forcella anteriore dedicata e monoammortizzatore Öhlins al posteriore. L'impianto frenante adotta invece una configurazione con doppio disco anteriore, soluzione poco comune nel segmento delle monocilindriche modern classic.

«Con Regina Evo abbiamo voluto creare una moto capace di unire il DNA della storica Regina con materiali e tecnologie moderne - ha dichiarato Karsten Jerschke, amministratore delegato di Horex Motorcycles - e l'obiettivo era andare oltre il semplice richiamo nostalgico, introducendo contenuti tecnici innovativi mantenendo però l'identità e il carattere della moto originale».