Husqvarna Vektorr, e-scooter pensato per le città. Prosegue la strategia verso la mobilità elettrica della casa

MATTIGHOFEN - Si chiama Vektorr il nuovo concept scooter elettrico di Usqvarna. A breve distanza dall'annuncio del suo ingresso nel settore della mobilità elettrica con la motocicletta elettrica E-Pilen, Husqvarna Motorcycles ha infatti svelato Vektorr, un concept di prodotto pensato per il futuro della mobilità urbana individuale. Il Vektorr è il concept del primo scooter elettrico mai prodotto da Husqvarna Motorcycles ed è destinato agli abitanti delle città in cerca di una soluzione per il trasporto personale compatta. Con le sue forme e la sua guida da scooter tradizionale, il Vektorr sviluppa una velocità massima di 45 km/h, con un'autonomia fino a 95 km.

Messo al fianco della concept bike E-Pilen, Vektorr offre un' anticipo della visione di Husqvarna Motorcycles per la mobilità elettrica urbana, che sarà sarà la base per la gamma E-Mobility. La prima occasione per vedere dal vivo in anteprima i modelli Husqvarna Motorcycles E-Pilen e Vektorr, sarà nello stand che PIERER Mobility AG ha dedicato loro all'interno del KTM Motohall a Mattighofen, in Austria. Nello stesso luogo sarà possibile vedere anche Bltz, un monopattino elettrico pieghevole e trasportabile. L'espansione di Husqvarna Motorcycles nella mobilità a zero emissioni si riflette anche in un allargamento della rete dei punti vendita, concentrandosi su Spagna, Francia, Italia e Germania.