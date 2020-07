I2V sale in sella: dalla Cina arrivano due scooter elettrici

SARONNO - Mobilità elettrica a manetta nelle due ruote. #I2V, importatore e distributore in esclusiva per l’Italia della cinese #FD Motors, ha deciso di far arrivare sotto il tricolore due scooter a batteria che promettono grande abilità e autonomia a prezzi contenuti. Si tratta di mezzi a batteria estraibile, comodi per chi non ha la presa della corrente sempre a portata di mano. #FD Motors li ha battezzati come #F3-E e #F5-E e assicura per entrambi una autonomia di 80 chilometri a batteria completamente carica. Risultato che si ottiene in un collegamento di rete di circa 4,5-5 ore. Vediamo le batterie. Per L’F5-E sono disponibili 3500 watt (72 Volt 42 Ampere). Questo modello, sempre secondo i dati forniti dalla Casa. Raggiunge una velocità di 80 km/h. L’F3-E, invece, dispone di una batteria da 3000 watt (72 Volt 32 Ampere) ed è limitato a 45 km/h.

Ruota alta, stile classico, questi scooter montano il motore sul lato sinistro del forcellone il che consente di avere una sella lunga e confortevole. Si tratta di veicoli che la Casa definisce appositamente studiati per la mobilità urbana in sicurezza. Il sistema di frenata è idraulico con due freni a disco a frenata combinata. Il comfort è garantito da ruote da 16 pollici all’anteriore e da 14 al posteriore e da sospensioni con forcelle telescopiche davanti e due ammortizzatori idraulici dietro.

Tre le varianti colore: bianco, grigio e rosso, con prezzi che vanno da 3.190 per il modello #F3-E (che diventano 2.406 euro con incentivo) a 3.690 euro per il modello #F5-E (che diventano 2.783 euro con incentivo). La garanzia è di 24 mesi.