I monopattini elettrici di Circ pronti a sbarcare nella Capitale

ROMA – Con all’attivo un servizio di monopattini in sharing in 40 città e 13 paesi d’Europa, la celebre azienda specializzata nella micro-mobilità, Circ, è pronta a "sbarcare" nella Capitale. Forte della sua esperienza nella gestione logistica e dell’alto tasso di innovazione dei suoi monopattini, progettati per adattarsi a contesti urbani anche molto differenti, Circ è pronta ad operare in un'area particolarmente congestionata. Difatti, secondo gli ultimi dati Istat del novembre 2018, è nel Lazio che si registrano le incidenze più alte di spostamenti per lavoro all’interno del comune (69,0%) e di tempi di percorrenza più lunghi: il 16,9% impiega più di un’ora per arrivare a lavoro. Sono infatti oltre 6 le settimane lavorative che i romani impiegano bloccati nel traffico causato dalle auto (dati INRIX).

Detto questo, però, Roma e Milano risultano tra le città più avanzate in termini di servizi di mobilità condivisa, pertanto ci sono già tutti gli strumenti per superare questo tipo di problema. In attesa dei prossimi sviluppi che vedranno i diversi Comuni adeguarsi alle proposte di nuove soluzioni di mobilità dando vita ad avvisi pubblici per l’avvio della sperimentazione, Circ ha già un suo warehouse nella capitale, un vero e proprio centro logistico da cui il team di professionisti si occupa della gestione dei veicoli, organizzerà la proposta di monopattini regolandola sulle esigenze delle persone e ottimizzandone la presenza in città così da renderli davvero un alleato alla mobilità cittadina. Proprio nello spirito di collaborazione con le principali istituzioni cittadine, Circ ha avviato un rapporto di collaborazione con il Laboratorio di Ingegneria dei Trasporti dell’Università di Roma Tre per sviluppare una serie di attività per indagare le potenzialità della micro-mobilità elettrica tramite monopattino e i suoi riflessi sul contesto urbano della città di Roma.

“Quella di Roma è certamente una sfida molto importante per Circ, da diversi punti di vista – sottolinea Tommaso Giacchetti, City Manager di Circ a Roma –. Riteniamo però che la nostra esperienza internazionale, la capacità consolidata di gestire il servizio in contesti urbani molto complicati in tutta Europa, ci accreditino nella maniera migliore per candidarci ad essere un partner affidabile e serio per Roma Capitale nel grande progetto di sviluppo condiviso e sostenibile della micro-mobilità della città”. Tra le caratteristiche principali adatte alle specificità delle strade urbane italiane, il monopattino di Circ può contare su ruote più larghe che garantiscono una stabilità migliore, freno anteriore e posteriore, pedana e telaio rinforzati, doppio ammortizzatore idraulico anteriore e posteriore, pneumatici e sospensioni rinforzati, doppio freno elettrico e meccanico.