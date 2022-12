Incentivi moto e scooter elettrici 2022: 20 mln (non ancora esauriti) per trainare il mercato a zero emissioni

Da alcuni giorni concessionari di moto e scooter possono accedere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai nuovi incentivi dedicati ai veicoli a due ruote elettrici. Grazie all'ultimo Decreto Semplificazioni, infatti, sono stati infatti stanziati 20 milioni di euro – quota sottratta a una parte degli incentivi destinati alle auto elettriche e plug-in – che vanno a sommarsi ai 20 milioni erogati a gennaio 2022 e ai 15 stanziati a maggio (35 milioni, che si pensava potessero essere sufficienti per tutto l'anno e che invece sono andati esauriti in poche settimane).

Ecco, dunque, nuova linfa per il mercato delle due ruote a zero emissioni, che altrimenti sarebbe stato costretto ad aspettare il 2023. Ad oggi, 1 dicembre, sul sito ecobonus.mise.gov.it risultano ancora disponibili più di 7,4 milioni da destinare sempre e solo esclusivamente a moto e scooter elettrici. Ma come funzionano questi incentivi? Dunque, il bonus riguarda i mezzi che rientrano nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza, con l'incentivo che può raggiungere il 30% del prezzo del veicolo, fino a un massimo di 3.000 euro, senza rottamazione, e il 40% del prezzo del mezzo, fino a un massimo di 4.000 euro, se si rottama una moto o uno scooter della stessa categoria appartenente a una classe da Euro 0 a Euro 3 (intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi).

L'incentivo sarà applicato direttamente come sconto sull'acquisto del nuovo mezzo. Il cliente, dunque, non dovrà fare assolutamente nulla di diverso dal solito nella fase d'acquisto del veicolo. Sarà invece un "onere" del concessionario quello di richiedere il contributo economico attraverso, appunto, la piattaforma predisposta dal MISE. Quanto dureranno gli incentivi? Fino ad esaurimento del fondo. E ricordiamo, infine, che non possono essere utilizzati per l'acquisto di e-bike e/o biciclette a pedalata assistita.