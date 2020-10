Kawasaki Versys 1000SE, per il 2021 ancora più confort. Per la tourer prevista tecnologia Skyhook

ROMA - Per la versione 2021 Kawasaki Versys punta sulla tecnologia Skyhook di Showa. La casa giapponese ha infatti pensato di puntare sul confort di guida e sull'adattabilità ad ogni tipo di strada per la Versys 1000 SE che per il model year 2021 viene portato ad un livello ancor più esclusivo in termini di comfort di guida e feedback delle sospensioni, già firmate integralmente da Showa e che vedono oral'introduzione della tecnologia Skyhook.

Le sospensioni semi-attive del sistema KECS incorporano la tecnologia Skyhook EERA di Showa (Electronically Equipped Ride Adjustment - regolazione elettronica dell'assetto, pensate per offrire una guida ancor più confortevole. Il concetto dietro la tecnologia Skyhook è quello di immaginare un gancio, che dal cielo sostiene il peso della motocicletta mentre sobbalza per via delle asperità dell'asfalto. Quindi Skyhook modula la forza di smorzamento permettendo alle ruote di assorbire al meglio gli avvallamenti e gli urti incontrati mantenendo l'assetto della moto in equilibrio senza il minimo disturbo.

Il software Skyhook di Showa, messo a punto dagli ingegneri Kawasaki, assicura a Versys 1000 SE un carattere sportivo, permettendo però una guida più fluida e con un assetto che si adatta alla strada percorsa in tempo reale, riducendo al minimo il beccheggio, specialmente nella guida in due, mentre lo sterzo rimane leggero quando si guida in autostrada, rendendo la moto più stabile anche nella guida sul bagnato. Spinta dallo sportivo 4 cilindri in linea da 1.043 cm3 incastonato nel suo telaio, Versys SE beneficia già del ride by wire e del corpo farfallato completamente elettronico, il che fa si di poter usufruire del cruise control mentre la IMU ad esso collegata, gestice il cornering control ed ha una serie di aiuti alla guida di serie che includono il KTRC traction control ed anche i power modes che sono selezionabili in base alle preferenze di chi la guida.

I rider modes pemettono al motocilcista di scegliere tra quattro tipologie di preferenze: sport, road, rain e rider dove si è liberi di mixare i livelli di traction control con quelli della mappatura motore. Per il 2021, Versys 1000 SE è stata realizzata con una vernice Kawasaki ad alta resistenza, data dalla presenza di molecole ancora semiliquide all'interno del rivestimento che preserva la motocicletta dai leggeri graffi.