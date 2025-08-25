KTM ha svelato la nuova gamma EXC 6Days 2026. Modelli sviluppati per esaltare lo spirito “Ready to Race”

Al via dell'edizione numero 99 del FIM Enduro of Nations 6Days, in programma a Bergamo dal 24 al 29 agosto, KTM ha presentato la nuova gamma EXC 6Days 2026, composta da modelli sviluppati per esaltare lo spirito 'Ready to Race' del marchio austriaco. La serie speciale, realizzata su base EXC MY26, propone versioni 4 Tempi nelle cilindrate 250, 350, 450 e 500 cc e la 300 cc 2 Tempi, disponibile da ottobre 2025 (le 4T arriveranno già a settembre). Le 6Days si distinguono per una livrea celebrativa nei colori blu, bianco, verde, rosso e arancione, dedicata all'edizione italiana della manifestazione.

La componentistica racing è stata aggiornata e ora comprende anche la forcella WP XAct da 48 mm, mono WP XPlor PDS aggiornato, nuovo tappo radiatore e ventole di serie per ottimizzare il raffreddamento. Non mancano dettagli come telaio arancione lucido, piastre forcella CNC, cerchi neri, silenziatore in alluminio chiaro e sella Factory blu con inserti antiscivolo. Tra le dotazioni dedicate figurano anche disco freno anteriore flottante, paramotore alleggerito, selettore mappe al manubrio e pneumatici Metzeler 6Days Extreme. Il listino prezzi parte dai 12.790 euro della 300 e arriva fino ai 13.650 della 500.