​KTM, più potenza e comfort per la 1290 Super Adventure S my 2023. Evoluzione tecnica dell’ammiraglia travel

MILANO - L’ammiraglia della gamma travel di casa Ktm si rifà il trucco, tra nuove grafiche e dettagli tecnici. Pensata per essere potente e versatile, la Ktm 1290 Super Adventure S, per il 2023, si presenta infatti con due nuove colorazioni che celano anche un pacchetto tecnologico rinnovato, in particolare sul fronte della navigazione e del comfort per il pilota. La nuova Super Adventure è stata aggiornata nella parte elettronica con nuove funzioni disponibili attraverso il display Tft da 7«. Tramite l’app KtmConnect è ora possibile navigare per waypoint con il sistema Turn-by-Turn+, senza doversi fermare di volta in volta ad aggiornare la rotta.

Inoltre, con il nuovo sistema è possibile memorizzare 10 contatti preferiti o richiamare gli ultimi 10 numeri, così come accedere alla playlist musicale. Attraverso la strumentazione e il blocchetto di sinistra è poi ora possibile gestire tutte le opzioni di guida della moto, dai Riding Mode all’Abs Cornering, dal Traction Control alle sospensioni semiattive Wp, fino all’Adaptive Cruise Control. Sotto la sella rimane il motore LC8 da 1.301cc, 160 CV e 138 Nm di coppia. La sella, poi, è sdoppiata e regolabile in altezza per il pilota da 849 a 869 mm. La nuova la Ktm 1290 Super Adventure S sarà disponibile presso i concessionari Ktm a partire da gennaio 2023. Il prezzo di vendita è in fase di definizione.