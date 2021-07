KTM RC 8C, il missile va a ruba: esaurita online a tempo di record. 100 esemplari pronti per la pista prenotati i quattro minuti

Quattro minuti e trentadue secondi, per il sold out online della KTM RC 8C. Il tempo record è quello fatto registrare qualche giorno fa, quando si sono aperte le prenotazioni per l'acquisto della RC 8C, ovvero un esclusivo modello pronto per la pista e realizzato dalla casa motociclistica in soli cento esemplari. Sviluppata in collaborazione con Krämer Motorcycles e realizzata a mano, la KTM RC 8C è spinta dal potente motore LC8c che equipaggia la KTM 890 DUKE R, abbinato a una ciclistica radicale e una componentistica ai vertici della gamma.



Il nuovo modello offre ai piloti amatoriali l'opportunità di guidare un mezzo molto simile a una moto da gara, senza la necessità di doversi rivolgere a un team specializzato per la sua manutenzione e la messa a punto. Su cento unità vendute, venticinque sono state assegnate ad altrettanti clienti che hanno scelto di ritirare la moto direttamente in pista, presso il circuito spagnolo di Jerez. Qui dal 7 al 9 ottobre 2021 gli 'Orange Rider' potranno trascorrere le giornate in compagnia del Team Red Bull KTM Factory Racing e di fuoriclasse del calibro di Dani Pedrosa e Mika Kallio, che dispenseranno preziosi consigli di guida. Se la rapidità con la quale la nuova RC 8C è andata 'sold out' è da record, KTM ha fatto sapere che è stata aperta una lista d'attesa nel caso in cui qualcuno rinunciasse all'acquisto della moto.