KTM, ecco la sua nuova gamma enduro 2026. Aggiornamenti importanti tra tecnologia e design delle moto

KTM ha presentato ufficialmente la sua nuova off-road EXC 2026. La nuova famiglia di modelli enduro, composta da sette versioni (quattro a quattro tempi e tre a due tempi), introduce importanti aggiornamenti tecnici e di design, confermando l'approccio 'Ready to Race' del marchio austriaco. Progettata per affrontare ogni tipo di terreno, dalla tecnica dell'hard enduro alle speciali più veloci dei rally, la gamma EXC 2026 si presenta con motori più compatti, ciclistiche evolute e nuove tarature per le sospensioni. A partire dal model year 2026, KTM modifica la nomenclatura dei modelli a due tempi dotati di iniezione elettronica. Alla 125 XC-W introdotta nel 2025, si affianca ora la nuova 250 XC-W. La 300 EXC, unica a mantenere l'omologazione EURO5+ per uso stradale, completa l'offerta 2T. Le sospensioni ricevono aggiornamenti mirati.

La forcella da 48 mm guadagna nuovi setting, molle più leggere, un idrostop monopezzo e un serbatoio di compensazione ottimizzato, per un risparmio di 200 grammi. Il mono posteriore viene rivisto per garantire maggiore trazione e stabilità, mantenendo al contempo la facilità di manutenzione. Tra le novità principali figurano anche un nuovo tappo di protezione per il sistema 'quick lock' del serbatoio, un tappo radiatore con filettatura standard e le nuove ventole radiatore di serie su tutta la gamma EXC-F e sulla 300 EXC. Il restyling estetico comprende una grafica con arancione intensificato, inserti rossi su forcelle e convogliatori ridisegnati, sella nera ad alto grip e nuove mescole più morbide per gli pneumatici. La nuova gamma Enduro sarà disponibile presso i concessionari KTM a partire da settembre 2025. La KTM 300 EXC arriverà invece a ottobre. A completare l'offerta, una vasta gamma di accessori KTM PowerParts e capi tecnici KTM PowerWear, progettati per migliorare prestazioni, comfort e stile.