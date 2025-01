KTM svela le nuove 125 e 390 SMC R 2025. Per il divertimento in pista, anche dei centauri più giovani

Sono due ruote pensate per il divertimento in pista, anche dei centauri più giovani, quelle delle nuove Supermoto 125 e 390 SMC R 2025 svelate da KTM. Già protagonisti dello stand KTM ad EICMA 2024, le due 'piccole' di casa sono ispirate alla sorella maggiore KTM 690 SMC R, tra design, potenza e dinamicità. Esteticamente, i due modelli si distinguono per la scelta cromatica dei fianchetti e delle grafiche ispirate ai modelli offroad racing di KTM, mentre il serbatoio in acciaio da 9 litri è avvolto da stretti convogliatori, che consentono un particolare feeling con la moto in ogni condizione, soprattutto nella guida attiva tra le curve. Entrambe le versioni sono dotate di una ciclistica caratterizzata dal telaio a traliccio in acciaio verniciato arancione, realizzato in due parti e basato sulla piattaforma Gen 3 condivisa con i modelli Duke.

A differenza delle piccole naked, il telaio che equipaggia le SMC R presenta un angolo del cannotto di sterzo più chiuso, così come sono differenti le piastre forcella e un nuovo telaietto posteriore imbullonato, più rigido e specificamente realizzato per accogliere la sella monopezzo. Sia la KTM 125 SMC R che la KTM 390 SMC R sono dotate di ruote da 17», con dimensioni rispettivamente di 110/70 R17 e 150/60 R17. La 390 vanta cerchi a raggi sui quali sono montati pneumatici Michelin Power 6, mentre la 125 è equipaggiata con ruote in lega a 5 razze realizzate in fusione. Entrambi i modelli SMC R sono spinti dalla nuova generazione di motori monocilindrici denominati LC4c che hanno debuttato con la gamma Duke 2024.

Partendo dall'esperienza fatta con la precedente generazione di monocilindrici, questi motori sono stati completamente riprogettati, con teste cilindro, cambi ottimizzati e in linea con la normativa EURO 5+. Le nuove KTM 125 SMC R e KTM 390 SMC R 2025 arriveranno nei concessionari yfficiali a marzo 2025 e verranno vendute rispettivamente al prezzo di 5.730 euro e 6.780 euro.