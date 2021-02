L'Sh più muscoloso di sempre, Honda lancia il 350i. Il re degli scooter a ruota alta con look rinnovato e motore più prestazionale

NAPOLI - Muscoloso, compatto e, soprattutto, potente. Sh 350i, il nuovo super scooter a pedana piatta a cui Honda ha affidato il compito di scalare la classifica delle vendite nel suo segmento di mercato. E, se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo già dire che Honda si appresta a cogliere un altro successo: il nuovo Sh 350i è già balzato in testa, con 650 unità vendute, in queste prime settimane del 2021.

Il nuovo Sh 350i sostituisce nella gamma l’Sh 300 da cui eredita praticamente solo la pedana piatta. Per il resto è tutto nuovo e i tecnici di Honda hanno puntato al meglio nello sviluppo tecnico ottenendo risultati importanti sia per quanto riguarda il motore sia per quanto riguarda il telaio.

Cominciamo dal motore di cui abbiamo apprezzato soprattutto la risposta immediata al tocco dell’acceleratore. Il nuovo Sh 350i si è districato alla grande nel traffico di via Marina a Napoli, ha fatto sentire tutta la sua protezione sulla Napoli-Salerno e, soprattutto, la sua grinta sui tornanti che salgono verso il Vesuvio. Il motore Sohc, 4 tempi, 4 valvole, è di 330 centimetri cubici e guadagna rispetto al 300 cc una cilindrata superiore del 18%. Un incremento che porta ad un aumento dii potenza del 17%: il nuovo motore, infatti, sviluppa 29,4 cavalli (21,6 kw) mantenendo bassa la curva del consumo che nel ciclo medio wmtc fa segnare una percorrenza di 30 chilometri con un litro di benzina. E non basta. Nonostante un corpo farfallato più grande e valvole di aspirazione più grandi, il peso complessivo del motore è calato del 10% rispetto al 300 cc. E poi un sensibile aumento di efficienza complessiva del propulsore ottenuto con un nuovo getto di olio sotto la testa del pistone. Una soluzione che aiuta il raffreddamento e che Honda ha già adottata nella CBR1000RR-R e nel CRF450R, moto che mettono in mostra il meglio della tecnologia Honda e che ora regalano soluzioni di avanguardia anche per gli scooter.

E veniamo al telaio. Diciamo subito che, nonostante notevoli rinforzi, il nuovo telaio pesa 1 chilogrammo in meno di quello utilizzato dal 300 cc. Una struttura migliorata nella resistenza e anche nella compattezza: il nuovo Sh 350i rispetto al 300 è più corto di 29 millimetri e più basso di 32 millimetri. Insomma tutti numeri che esaltano la compattezza regalando una guidabilità che diventa entusiasmante in salita quando pieghi e affondi con l’acceleratore.

Un piacere che è esaltato dalla forcella da 35 millimetri, dai due ammortizzatori posteriori dai pneumatici 110/70 all’anteriore e 130/70 al posteriore. Anche per la sicurezza Honda ha pontato in alto: avanti disco da 256 millimetri a due pistoncini; dietro stesso disco ma un pistoncino.

La linea richiama in tutto il family feeling della gamma. Rispetto alla precedente versione il faro anteriore non è più incastrato nel volante ma nella parte centrale dello scudo. Sul posteriore due stop paralleli ben visibili anche dall’alto (cabina di un camion) nonostante il bauletto. Un dispositivo, poi, li rende automaticamente lampeggianti in caso di frenata brusca. A proposito di bauletto dobbiamo dire anche l’Sh 350i in Italia è venduto con equipaggiamento di serie completo che comprende il bauletto, appunto, il parabrezza e i paramani.

Cruscotto completamente digitale e completo di tutte le funzioni a cominciare dalla funzionalità dell’abs e del controllo di trazione. i Colori. Due sono matti, il grigio e il rosso; due sono lucidi, il nero e il bianco. Il nuovo Sh 350i costa 5.690 euro.