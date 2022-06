Lambretta compie 75 anni, festa al Fuorisalone. È pronta ad un nuovo esordio con 2 modelli: G350 special e X300

MILANO - Nel 1947 la prima Lambretta entra nel mercato italiano. Subito dopo, nuovi modelli conquistano le strade di tutti i continenti. La Lambretta diventa oggetto di culto, di icona moderna, rimanendo sempre fedele alla sua qualità e soprattutto a un design totalmente made in Italy e che ha segnato un’epoca. La Lambretta diventa più di uno scooter, è uno stile di vita di una nazione che rinasce. Da allora i suoi modelli hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Più sportiva, ma anche più costosa delle concorrenti dell’epoca, si distingueva anche per la tecnologia all’avanguardia: motore centrale, sterzo chirurgico, comodità di guida. Per celebrare questi 75 anni di tradizione e passione, Lambretta e Museo della Lambretta hanno unito le forze per realizzare un’ambiziosa installazione artistica durante la settimana del Fuorisalone 2022.

Nel cuore di Milano, nel Chiostro Piccolo di San Simpliciano, Brera Design District, il prestigioso brand milanese espone i suoi modelli più rappresentativi. Tra questi il primo modello prodotto, la Lambretta M(A) disegnata da Cesare Pallavicino per la parte del telaio e da Pier Lugi Torre per la parte meccanica, poi lo «scooter d’oro» dell’attrice americana Jane Mansfield e il modello 225 Corsa che può superare i 170km/h. Durante i festeggiamenti, Lambretta coglie l’occasione per lanciare due modelli premium: G350 e l’X300. Un altro momento clou durante i festeggiamenti è il raduno del Lambretta Club Milano dell’8 giugno. Alle 18.00 una cinquantina di Lambrette d’epoca si ritroveranno all’ingresso del chiostro per il loro periodico incontro.

"Infinite - Heritage to Future" è il tema della mostra speciale Lambretta. L’idea è unire in un’installazione artistica che rappresenta l’infinito, i modelli iconici del passato, quelli del presente e i nuovi modelli del futuro, in relazione tra loro grazie all’ampio uso di materiale iconografico di rara bellezza e suggestione. Per la prima volta nella storia, tutti i modelli vengono presentati insieme. Visitando la mostra, si potrà sperimentare lo scorrere del tempo, a partire dall’anello esterno fino al centro dell’installazione.