Mahle e WMC insieme per scooter elettrici della Polizia inglese. “Trapiantato” motore EV su Yamaha Tricity 300 per pattuglie “green”

Nei prossimi anni la polizia inglese pattuglierà le cittadine del Regno utilizzando anche scooter elettrici a tre ruote. Mahle Powertrain e White Motorcycle Cocepts (WMC), infatti, stanno mettendo a punto sistemi di alimentazione EV per la trasformazione della flotta di scooter a tre ruote a benzina e ibridi oggi in servizio alle Forze dell'Ordine del Re in mezzi a zero emissioni. Il progetto, in fase avanzata di realizzazione, prevede una sperimentazione iniziale con dei Yamaha Tricity 300 da fornire anche ai servizi di emergenza.

Terminati i test, a marzo comincerà l'ultima fase di pre-produzione che porterà alla trasformazione di una flotta di 300 scooter a tre ruote della Casa dei Tre diapason: ognuno sarà accreditato di un'autonomia di 100 miglia per ciclo di ricarica, circa 160 km, a sufficienza per coprire le normali esigenze di servizio urbane ed extraurbane.

Per realizzare i primi prototipi gli ingegneri della WMC hanno lavorato a stretto contatto con la polizia del Northamptonshire. Al momento alcune delle componenti delle power unit sono ancora in fase di sviluppo e taratura per garantire livelli di potenza, fruibilità e tempi di ricarica in linea con le particolari necessità di utilizzo.



"Le motociclette elettriche esistenti sono state progettate pensando al mercato al dettaglio e possono essere sia costose sia lente da caricare - spiega Jonathan Hall, responsabile ricerca e Advanced Engineering di Mahle Powertrain -. Poiché i servizi di emergenza richiedono alti livelli di disponibilità e hanno una domanda imprevedibile, è improbabile che le motociclette elettriche in commercio presentino una soluzione economica".

Il progetto, supportato dal Dipartimento dei trasporti e dell'innovazione del Governo inglese tramite il Niche Vehicle Network, punta sull'adattamento dei Tricity sia per offrire servizi di emergenza a zero emissioni e ad alta efficienza sia per garantire una soluzione a basso costo per le consegne dell'ultimo miglio di pacchi e beni di consumo, grazie anche e soprattutto alla trasformazione delle flotte di scooter già in circolazione.