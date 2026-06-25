Meloni: la Vespa un'eccellenza italiana, successo del made in Italy. Presidente del Consiglio incontra vertici Piaggio

Dopo aver partecipato nell'Aula di Montecitorio alla cerimonia celebrativa della prima seduta dell'Assemblea Costituente e prima di partire per Antibes per il 36° Vertice Intergovernativo tra Italia e Francia, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto brevemente a Palazzo Chigi il Presidente Esecutivo e l'Amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Matteo e Michele Colaninno, in occasione dell'80° anniversario del brevetto e dell'inizio della produzione della Vespa. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi.

Nella Sala dei Galeoni sono stati esposti tre esemplari storici del 1949, del 1964 e del 1976, oltre ad alcuni mezzi più moderni, di colori diversi, per comporre il Tricolore. «La Vespa non è solo una eccellenza industriale ma è anche una delle icone italiane più amate nel mondo, simbolo della creatività e dello stile italiano. Celebrare i suoi ottant'anni anni significa rendere omaggio ad una delle storie più affascinanti e di successo del Made in Italy: un marchio che ha contribuito a costruire l'immaginario tricolore nel mondo e che alimenta tutt'oggi il soft power che la nostra Nazione esercita a livello globale», ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.