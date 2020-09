Mondial Flat Track, un concentrato di divertimento in stile racing ispirato alle gare di “traverso”

ROMA - Da Mondial arriva la novità Flat Track, ovvero un concentrato di divertimento in stile racing e ispirato al mondo delle gare di 'traverso'. Leggera, agile e facile da guidare, la nuova arrivata di casa Mondial è spinta da un propulsore a quattro valvole, raffreddato a liquido e in grado di erogare la massima potenza raggiungibile da un 125cc, 11 kW, con omologazione Euro 5. Pur con l'adeguamento alle nuove normative antinquinamento, F.B Mondial, grazie anche alla nuova collaborazione con Dell'Orto, presenta infatti un motore più pronto sia ai bassi che ai medi regimi dando un ottimo spunto già alle basse velocità. Innovativa anche la posizione di guida, con una distanza tra la sella e le pedane maggiore rispetto ai modelli precedenti, in grado di accogliere comodamente anche persone alte più di 185 cm.

La Flat Track presenta importanti novità anche nel design, punto di forza del marchio italiano. Su questo modello si può notare un nuovo doppio scarico sotto la sella a 2 posti, l'inedita mascherina stile racing senza luci anabbaglianti e abbaglianti che sono state posizionate ai lati per non interferire con la linea e nuove frecce a led con luci di posizioni comprese all'anteriore. L'impianto frenante è dotato di ABS sia sul freno anteriore che su quello posteriore per garantire la massima sicurezza anche sul bagnato. I cerchi da 19 pollici completano il look da vera moto da 'circuito ovale'. A chiudere le novità portate da F.B Mondial sul nuovo modello c'è un nuovissimo contachilometri TFT a colori con illuminazione adattiva (diurna e notturna) e due layout tra cui scegliere. La moto sarà disponibile, nei colori Yellow black stripes, Red black stripes e Total Black, presso i punti vendita ufficiali F.B Mondial al prezzo di 4290 euro.