Roma, in monopattino sull'A24: il video della bravata finisce sul web. «Qualcuno fermi questa follia»

Ci risiamo. E ogni volta è sempre peggio. Come se fosse una gara a chi fa la cosa più stupida: prima sul Gra, poi in due su Lungotevere, adesso in monopattino persino sull’A24, rigorosamente senza casco, con le macchine che sfrecciano a tutta velocità. Un ragazzo, zaino in spalla, viene ripreso da un automobilista incredulo mentre scorrazza nel tratto urbano dell’autostrada in prossimità dello svincolo con il Grande Raccordo Anulare. Il video postato sul profilo Instagram di “Welcome to favelas” suscita indignazione sul web e mostra ancora una volta come ciò che doveva essere un incentivo alla mobilità alternativa per muoversi all’interno della città (con del regole, sia chiaro) stia diventando una folle moda tra i giovani.

Roma, in monopattino sul Gra, automobilisti increduli: «Andrebbe arrestato»

Roma, in due sul monopattino su Lungotevere: la moda dei giovani ormai fuori controllo

Solo qualche giorno fa, durante una corsa notturna tra monopattini elettrici, una ragazza è stata investita al Colosseo. E sono sempre di più le dimenticabili imprese pubblicate in rete: giovani che percorrono strade contromano di notte senza rispettare nessuna norma di sicurezza. E tutto per qualche like. «Dovrebbero arrestarli», commentano in molti sui social. Di certo è arrivato al momento di fare qualcosa prima che ci scappi il morto.