Moto Guzzi, a Mandello con il Motoplex tra moto, cultura e intrattenimento: dai modelli allo spazio eventi

La nuova casa di Moto Guzzi a Mandello del Lario amplia la propria proposta con l'apertura del nuovo Motoplex Store, uno spazio dedicato alle moto, agli accessori e all'abbigliamento che si inserisce all'interno del nuovo hub inaugurato dalla casa dell'Aquila. Il Motoplex si affaccia sulla nuova piazza interna che conduce anche al Museo Moto Guzzi e propone l'intera gamma della casa di Mandello insieme a un'ampia selezione di accessori originali. L'offerta comprende inoltre l'abbigliamento Moto Guzzi per il viaggio e il tempo libero e le collezioni 'Canottieri Moto Guzzi e 'Made in Mandello', quest'ultima disponibile anche online. Il nuovo spazio riunisce anche le gamme degli altri marchi del Gruppo Piaggio.

Sono infatti presenti le moto e gli scooter di Aprilia, Vespa e Piaggio, insieme alle rispettive collezioni di abbigliamento, merchandising e caschi. Tra le proposte figura anche l'abbigliamento ufficiale di Aprilia Racing, comprese le divise del team impegnato nel Mondiale MotoGP, oltre alle collezioni Vespa. Accanto al Motoplex Store trovano posto una caffetteria e ambienti destinati a workshop ed eventi, con l'obiettivo di creare uno spazio di incontro legato al mondo delle due ruote e alla storia di Moto Guzzi.

La nuova struttura si inserisce nel progetto di rinnovamento dello storico sito produttivo di Mandello, che nelle scorse settimane ha accolto migliaia di appassionati in occasione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi. Il percorso di visita comprende anche il Museo Moto Guzzi, che ospita oltre 160 motociclette restaurate e ripercorre l'evoluzione tecnica e stilistica del marchio insieme ai cambiamenti della società.

L'esperienza a Mandello comprende inoltre la possibilità di vedere le linee produttive e di visitare la Galleria del Vento, inaugurata nel 1954. L'ingresso alla nuova struttura e al museo è gratuito. Per la visita è richiesta la prenotazione attraverso il sito ufficiale Moto Guzzi.