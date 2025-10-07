Moto Guzzi, a Roma il 7° raduno mondiale della Sport 15. Icona anni '30 e simbolo della produzione di Mandello del Lario

La città di Roma è stata scelta come location per il settimo raduno mondiale dedicato alla Moto Guzzi Sport 15, una delle più iconiche «mezzo litro» degli anni '30, simbolo della produzione storica della casa di Mandello del Lario. L'evento, curato dal «Clan del Volano» e dalla Scuderia Romana La Tartaruga federata Asi, ha riunito oltre un centinaio di motociclette provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. Il raduno ha riportato sotto i riflettori il nome di Carlo Guzzi, progettista e cofondatore dell'azienda, celebrato da una comunità internazionale che dal 1921 continua a tramandare la passione per queste macchine dal caratteristico volano esterno e dal motore dal suono inconfondibile.

Durante la giornata non è mancata, inoltre, la componente solidale: in occasione del raduno, infatti, è stata organizzata un'asta benefica che ha permesso di donare 1.000 euro all'associazione Futuro di Pomezia, attiva nell'inclusione sociale di ragazzi con disabilità. Il prossimo appuntamento con il Raduno Mondiale della Sport 15 è fissato per il 2027, con un'edizione ancora tutta da disegnare ma che, come da tradizione, promette itinerari e suggestioni esclusive.