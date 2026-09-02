Moto Guzzi compie 105 anni, domani nella nuova casa di Mandello del Lario attesi migliaia di biker

Migliaia di motociclisti sono attesi da domani, 3 settembre, a Mandello del Lario, sul Lago di Como, per le Giornate Mondiali Guzzi, il raduno internazionale che celebra i 105 anni di Moto Guzzi. Fino al 6 settembre appassionati provenienti da diversi Paesi si ritroveranno nella città dove, dal 1921, vengono prodotte le moto dell'Aquila. Tra gli appuntamenti della manifestazione c'è l'Asi Moto Village, lo spazio allestito dall'Automotoclub Storico Italiano insieme alla Fiva (Federation Internationale des Vehicules Anciens) in via Parodi, proprio di fronte al celebre cancello rosso della fabbrica Moto Guzzi.

Il villaggio aprirà domani alle 10 e proporrà tre esposizioni dedicate alla storia del marchio e del motociclismo. «La gente della Guzzi» raccoglie alcuni dei modelli più popolari della produzione, da Trotter e Dingo a Guzzino, Cardellino, Galletto, Zigolo e Airone. «Le star del firmamento Guzzi» è invece dedicata alle moto sportive, con Condor, «2 Valvole», Sport 14, Sport 15 e V7 telaio rosso. La terza mostra, «Le vittoriose di Parlotti», ripercorre la storia sportiva del marchio sloveno Tomos. Venerdì 4 settembre spazio al talk «La fabbrica città", in programma alle 11, dedicato al rapporto tra Moto Guzzi, Tomos e i territori nei quali le due aziende hanno sviluppato la propria storia industriale e sportiva. In serata, al cine-teatro De Andrè, saranno proiettati tre docufilm dedicati al mondo Tomos e alle vicende del motociclismo.

L'Asi Moto Village metterà inoltre a disposizione dei propri tesserati un parcheggio gratuito riservato alle moto storiche. Il momento più spettacolare delle Giornate Mondiali Guzzi è previsto sabato 5 settembre con la grande parata da Lecco a Mandello del Lario. Migliaia di Moto Guzzi di ogni epoca sfileranno lungo il percorso, creando una lunga scia di moto tra il paesaggio del lago e il centro della cittadina lariana.