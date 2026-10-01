Moto Guzzi, la nuova “casa” di Mandello è un successo: ha già accolto oltre 6.000 visitatori

Sono stati oltre 6.000 i visitatori che, dalla conclusione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi, hanno visitato la nuova sede del marchio a Mandello del Lario. Una media superiore alle 300 presenze al giorno, dopo le oltre 60.000 persone richiamate sul Lario dalle GMG, organizzate dal 3 al 6 settembre scorsi. Con l'arrivo di ottobre la struttura introduce l'orario invernale, che resterà in vigore fino al 31 marzo. La sede sarà aperta dal giovedì alla domenica: il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 17, mentre il sabato e la domenica la chiusura sarà posticipata alle 18.

Tra gli spazi accessibili al pubblico c'è il nuovo Museo Moto Guzzi, che raccoglie oltre 160 motociclette e ripercorre la storia del marchio attraverso modelli di diverse epoche. Il percorso comprende anche le aree esterne, la storica Galleria del Vento restaurata e una zona dalla quale è possibile osservare la nuova fabbrica. Completano l'offerta la caffetteria e il Motoplex, spazio commerciale nel quale sono esposti i modelli Moto Guzzi e quelli degli altri marchi di moto e scooter del Gruppo Piaggio, insieme alle collezioni di abbigliamento e agli articoli dedicati al motociclismo. La riqualificazione dello stabilimento di Mandello del Lario ha ampliato la funzione della sede, affiancando all'attività produttiva museo, spazi aperti al pubblico e servizi destinati ai visitatori.