Moto Guzzi, oggi l'Aquila di Mandello compie 100 anni. Il primo secolo del glorioso marchio tra storia, successi e futuro

MANDELLO DEL LARIO - Un secolo di storia del motociclismo vissuta da protagonista, per Moto Guzzi che oggi compie i suoi primi cento anni. L’importante anniversario è l’occasione per il marchio di Mandello del Lario di celebrare il suo glorioso passato fatto di moto che hanno accompagnato la storia, economica e sociale, d’Italia, ma anche di guardare al futuro all’interno del Gruppo Piaggio del quale è oggi parte. «I cento anni di Moto Guzzi - ha commentato Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio - rappresentano un momento di grande orgoglio per il Gruppo Piaggio, del quale il brand lariano è parte dal 2004, e per tutta l’industria, non solo motociclistica, italiana.

Capacità di innovazione, coraggio nel riuscire ad anticipare i tempi, spirito competitivo, amore per il prodotto e attenzione meticolosa alla qualità delle produzioni sono i talenti che Moto Guzzi ha saputo unire negli anni ad un rapporto unico con il suo territorio. Dal 1921 a oggi, ogni Moto Guzzi che ha percorso le strade del mondo è infatti nata nello stabilimento di Mandello, proprio lì dove la storia ebbe inizio esattamente un secolo fa. E tutto ciò continuerà anche nel suo secondo secolo di storia. Un’eccellenza tutta italiana. che ha fatto la storia del nostro paese senza mai invecchiare e che continua a muovere la passione più autentica di migliaia di guzzisti in tutto il mondo».

Ma sarà lungo tutto il 2021 che Moto Guzzi festeggerà il suo secolo di storia, un traguardo importante che per la casa dell'Aquila arriva proprio nel momento in cui il marchio sta vivendo una sorta di nuova giovinezza, con una gamma di moto profondamente rinnovata di recente, tra modelli dai nomi storici e presentati di recente nelle loro nuove versioni, ma anche novità come la V85 TT che già ha conquistato i cuori dei guzzisti di mezzo mondo. L'idea dell'aquila ad ali spiegate come simbolo, nasce in origine dalla comune militanza dei fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi nel Servizio Aereo della Regia Marina durante la Prima Guerra Mondiale.