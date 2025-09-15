Moto Guzzi Open House, la passione per l'Aquila in scena a Mandello del Lario: migliaia di appassionati da tutta Europa

Si è chiusa ieri sera a Mandello del Lario l'edizione 2025 di Moto Guzzi Open House, che ha richiamato migliaia di appassionati da tutta Europa in concomitanza con il Motoraduno Internazionale. Nonostante il maltempo, in particolare nella giornata di sabato, i Guzzisti non hanno voluto mancare all'appuntamento con la casa dell'Aquila. Il Museo Storico Moto Guzzi, che ospita oltre un secolo di storia della motocicletta italiana, ha registrato 15.000 ingressi in tre giorni, confermandosi una delle attrazioni più visitate. Grande partecipazione anche ai test ride gratuiti, che hanno permesso a centinaia di motociclisti di provare su strada la gamma 2025.

L'edizione 2025 è stata l'ultima, prima dell'inaugurazione del nuovo stabilimento Moto Guzzi, prevista per il 4 settembre 2026, in occasione di un'edizione speciale delle Giornate Mondiali Guzzi. Per l'occasione sono attese decine di migliaia di appassionati da tutti i continenti, in quello che viene annunciato come l'evento più grande di sempre per il marchio. Il nuovo impianto, dotato di linee produttive all'avanguardia, sarà visitabile da postazioni panoramiche che permetteranno di osservare la nascita delle motociclette.

Parallelamente, il Museo Storico sarà completamente ridisegnato con un percorso immersivo dedicato ai 105 anni di storia Moto Guzzi. Previsti anche nuovi spazi commerciali, dedicati al merchandising, all'abbigliamento tecnico e all'acquisto delle moto. Il progetto punta a rendere la sede di Mandello del Lario fruibile e accogliente tutto l'anno.