Moto Guzzi, una festa da oltre 60mila persone a Mandello. Alla parata 1.500 moto dell'Aquila e anche il team Aprilia Racing

È stato un fine settimana di festa e passione per le due ruote firmate Moto Guzzi, quello appena concluso a Mandello del Lario per le Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026, ovvero l'edizione speciale dell'evento che ha coinciso con l'inaugurazione della nuova fabbrica e del nuovo Museo Moto Guzzi. La gran parte dei partecipanti ha raggiunto la località lariana in moto. Nelle quattro giornate dell'evento sono state 40 mila le visite alla nuova Casa Moto Guzzi, mentre gli accessi al Museo hanno sfiorato quota 30 mila. All'interno dei 3.000 metri quadrati del nuovo spazio espositivo sono ospitate 160 moto, comprese numerose pezzi unici, mentre l'affaccio sulle nuove linee produttive mette in relazione la storia del marchio con il suo futuro.

La nuova fabbrica è il risultato di quasi cinque anni di lavori e di un investimento superiore ai 50 milioni di euro, votati al 'made in Italy' della produzione Guzzi. Il progetto ha interessato non soltanto gli spazi produttivi e il Museo, ma l'intero sito di Mandello, con l'obiettivo di creare un luogo in cui tecnologia, storia e passione motociclistica possano convivere. Uno dei momenti centrali delle GMG è stata la grande parata di 1.500 Moto Guzzi di ogni epoca, che sabato mattina ha percorso la strada da Lecco a Mandello del Lario. Ad aprire il corteo i Corazzieri, Guardia d'Onore del Presidente della Repubblica, in sella alle California 1400 di ordinanza.

Alla manifestazione hanno partecipato anche i piloti di Aprilia Racing Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Lorenzo Savadori, insieme all'ex pilota di MotoGP Max Biaggi. Durante le quattro giornate, sul fronte dello spettacolo, il palco di Virgin Radio ha ospitato incontri dedicati a corse, viaggi e avventure, mentre i test ride gratuiti hanno permesso a circa 600 motociclisti di provare l'intera gamma Moto Guzzi, dalla V7 alla V85, dalla V100 Mandello alla Stelvio. Se le GMG 2026 si sono concluse, fabbrica e museo resteranno accessibili al pubblico fino al 30 settembre, tutti i giorni tranne il martedì, dalle 10 alle 17.30.