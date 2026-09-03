Moto Guzzi, una serie speciale per tutta la gamma celebra i 105 anni. Svelata alle Giornate Mondiali

Moto Guzzi celebra i suoi 105 anni di storia con la nuova edizione speciale 105th Anniversary, presentata in occasione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi e dell'inaugurazione della nuova casa della marca a Mandello del Lario. La serie speciale è stata realizzata per rendere omaggio alla storia della casa dell'Aquila e, allo stesso tempo, al nuovo polo industriale, museale e culturale di Moto Guzzi, progettato dall'architetto americano Greg Lynn. Il complesso comprende la nuova fabbrica, il Museo Moto Guzzi e spazi dedicati agli eventi e all'accoglienza dei visitatori.

La 105th Anniversary sarà disponibile da ottobre e fino alla fine del 2027, esclusivamente sui modelli Stelvio, Stelvio PFF Rider Assistance Solution, V100 Mandello, V85 Strada e V7 Stone. Elemento distintivo è la nuova livrea grigia con finitura perlata lucida, ispirata alle architetture e al linguaggio industriale della nuova struttura di Mandello. Il colore è abbinato a dettagli gialli a contrasto, ripresi dalle finiture del nuovo sito Moto Guzzi.

Tra gli elementi dedicati figura la grafica del 105° anniversario, che corre verticalmente sui due lati del serbatoio, con il numero 105 al posto dell'aquila. La stessa grafica è ripresa sul canale del cerchio della ruota posteriore. Specifica anche la sella, con aquila Moto Guzzi stilizzata e cuciture gialle a contrasto.