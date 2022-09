Moto Guzzi, una V100 per le avventure di Wolverine. Nuovo modello protagonista di un fumetto della Marvel

MANDELLO DEL LARIO - Una Moto Guzzi nel mondo dei fumetti firmati Marvel. La casa motociclistica di Mandello del Lario ha infatti presentato ‘Viaggio nel Tempò, ovvero un albo a fumetti firmato Marvel Entertainment e interamente dedicato alla nuova arrivata V100 Mandello. La nuova Moto Guzzi è protagonista in una storia al fianco di Wolverine, uno dei super-eroi più iconici e popolari dell’universo Marvel. In ‘Viaggio nel Tempò, il mutante più amato si trova a combattere contro i fantasmi del suo passato e a dover fronteggiare l’assalto di Bullseye, uno tra i supervillain più letali e pericolosi della Marvel. In questa trama Moto Guzzi V100 Mandello è protagonista, incrociando la storia di Wolverine e la vicenda di una donna che ritorna dal suo passato.

Tra i "colpi di scena", anche un inseguimento nel corso del quale Moto Guzzi V100 si dimostra una compagna potente e veloce per il mutante dagli artigli di adamantio. I disegni di ‘Viaggio nel Tempò mostreranno anche come le strade di Wolverine e Moto Guzzi si fossero già incrociate, grazie a una V7 prima serie. Moto Guzzi V100 Mandello è la nuova proposta della casa dell’aquila ed è nata per celebrare i cento anni del marchio, oltre che per proiettarne il marchio verso un nuovo secolo di storia, grazie alle tecnologie di avanguardia sia nell’inedito bicilindrico raffreddato ad acqua, sia nel ricco pacchetto di supporti elettronici alla guida. ‘Viaggio nel Tempo - Journey of Timè sarà disponibile nelle versioni italiana e inglese a partire dal mese di ottobre presso i bookshop del Museo Moto Guzzi a Mandello del Lario e del Museo Piaggio a Pontedera e presso i rivenditori Moto Guzzi che aderiscono all’iniziativa.