Moto Guzzi V7 III Rough, la country cittadina dallo stile inconfondibile

MANDELLO DEL LARIO - Voglia di libertà? Moto Guzzi propone la versione Rough della V7 III. Stesso motore delle sorelle, stazze assetto ma pneumatici tassellati calzati su cerchi a raggi. Si tratta di dettagli, è vero. Ma il risultato è straordinario perché proprio quei dettagli conferiscono a V7 III Rough uno stile country cittadino molto ammiccante. E anche per la Rough c’è la sella dedicata con impunture e cinghia di appiglio per il passeggero. E poi si notano anche i fianchetti laterali in alluminio.

Dello stesso nobile materiale sono anche i parafanghi. La cornice del faro anteriore è verniciata in nero, mentre gli steli della forcella sono protetti da classici soffietti in gomma.

La Rough è un’ulteriore proposta di stile di Moto Guzzi che trasforma V7 III con pochi ma sapienti tocchi in una vera special di serie. La disponibilità di accessori originali Moto Guzzi per V7 III (e per tutte le altre versioni) è ampissima ed è quindi possibile rendere questa e le altre versioni di V7 III ancora più personali ed esclusive.Il prezzo della Rough è di 8.890 euro, sempre franco concessionario.