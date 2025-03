Moto Guzzi V7, l'anima più dinamica del DNA di Mandello del Lario si rinnova. E torna il mito della Sport

Prossima ai suoi sessanta anni di storia, Moto Guzzi V7 torna a puntare sull'anima più dinamica del DNA della casa di Mandello del Lario, con la rinnovata versione Sport. Se dal 2008, anno della rinascita, Moto Guzzi V7 è stata protagonista di un percorso evolutivo, fino all'introduzione della cubatura di 850 cc. Il 2025, per la gamma Moto Guzzi V7 propone novità di rilievo sia sul fronte stilistico che dell'equipaggiamento tecnico e si amplia riportando alla luce un nome storico. Accanto alle V7 Stone e V7 Special fa infatti il proprio debutto la nuova Moto Guzzi V7 Sport, la V7 più tecnologicamente avanzata di sempre. La nuova Moto Guzzi V7 Sport punta ad unire lo stile con moderni contenuti tecnologici ed è' la V7 più dinamica mai prodotta. A distinguerla dal passato ci pensano la nuova forcella a steli rovesciati oltre che il freno anteriore a doppio disco, così come la modalità di guida Sport dedicata e la piattaforma inerziale, che consente una gestione più raffinata del controllo di trazione e abilita la funzionalità del Cornering ABS.

Le forme dell'heritage Moto Guzzi sposano, sulla nuova V7 Sport, soluzioni tecnologiche da moto contemporanea, con le linee morbide del rebatoio che rimangono immutate e sotto al quale emergono le teste del bicilindrico a V di 90°, insieme al nuovo disegno dei fianchetti, il parafango posteriore più corto e la conformazione più aggressiva dei terminali di scarico. Nuova è anche la chiave di accensione dalla forma ergonomica e su cui spicca la firma stilizzata dell'aquila. La nuova V7 Sport si distingue anche attraverso numerosi dettagli specifici e finiture dedicate, come gli inediti cerchi ruota in lega leggera dal disegno sportivo, i supporti del faro in alluminio, gli specchi retrovisori bar end, il cavallotto del riser del manubrio, gli inserti in alluminio sui fianchetti e la sella sportiva con cuciture rosse. Rispondente alle nuove normative Euro 5+ ed evoluto sotto molteplici aspetti, il cuore della nuova gamma V7 è il motore più prestante ed efficiente mai montato prima nella storia di questo modello.

Rispetto alla precedente unità la potenza massima cresce del 4%, passando da 65 CV a 6800 giri/min agli attuali 67,3 CV a 6900 giri/min, ma l'incremento più significativo si ha sul fronte della coppia, che passa dai 73 Nm a 5000 giri/min a 79 Nm a 4400 giri/min, di cui il 95% è già disponibile a soli 3500 giri/min. Ciò si traduce in un comportamento molto più elastico soprattutto ai bassi e medi regimi, aumentando sia il comfort e piacere di guida nel commuting quotidiano che il divertimento nella guida più dinamica. La nuova Moto Guzzi V7 beneficia poi di una nuova e ancora più completa dotazione elettronica, pensata per gratificare il pilota nella guida quotidiana così come nel turismo o nella guida più dinamica. La nuova V7 Sport introduce anche un impianto frenante potenziato per una performance frenante sempre adeguata, anche nella guida più dinamica. Invariato, invece, il sistema frenante di V7 Stone e V7 Special.