Moto Guzzi V7, pronto l'arrivo sul mercato. Nuovo motore 850cc, in concessionaria da fine gennaio

ROMA - Dopo la presentazione online, la nuova gamma Moto Guzzi V7 è pronta ad arrivare sul mercato. La fine del mese di gennaio vedrà infatti arrivare nei concessionari Moto Guzzi la nuova V7, rinnovata nella forma e nella sostanza, tra design, tecnologia e il nuovo motore di 850cc. I prezzi partiranno da 8.840 euro per la versione Stone, la più essenziale, e 9.140 per la versione Special. Il propulsore adottato è quello che deriva dalla 'tuttoterreno' V85 TT e si tratta dell'unità motrice più recente e moderna costruita a Mandello, che garantisce migliori prestazioni e un'efficienza generale maggiore. La potenza massima cresce del 25%, passando dai precedenti 52 CV a 6200 giri/min agli attuali 65 cv a 6800 giri/min. Incrementata è anche la coppia massima che passa da 60 Nm a 4250 giri/min al valore di 73 Nm a 5000 giri/min, con più dell'80% della coppia disponibile già a 3000 giri/min.

Il telaio è stato evoluto con l'aggiunta di elementi in acciaio nella zona del cannotto di sterzo, mentre la nuova coppia di ammortizzatori dalla maggiore escursione e la nuova sella a doppia altezza assicurano più comodità. Sempre con lo stesso obiettivo sono impiegati inediti supporti per le pedane del pilota. Moto Guzzi V7 Stone presenta anche il nuovo impianto di illuminazione full LED, dal proiettore anteriore con luce diurna DRL che delinea la sagoma dell'Aquila Moto Guzzi. V7 Stone è disponibile in tre colorazioni satinate: Nero Ruvido, Azzurro Ghiaccio e Arancione Rame. Le varianti cromatiche in cui è disponibile V7 Special, la più vicina allo spirito del modello originario, sono invece Blu Formale e Grigio Casual.