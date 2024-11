Moto Guzzi V7 si rinnova e torna il mito della Sport. Il primo esemplare risale al 1967

Si avvicina il sessantesimo compleanno per Moto Guzzi V7, il cui lancio del primo esemplare risale al 1967 e che ad EICMA porta una gamma per il 2025 che si allarga e si arricchisce di novità di rilievo, sia sul fronte stilistico che dell'equipaggiamento tecnico. Accanto V7 Stone e V7 Special, debutta infatti la nuova Moto Guzzi V7 Sport, ovvero la V7 più tecnologicamente avanzata di sempre. Il bicilindrico trasversale a V raffreddato ad aria e con trasmissione a cardano, abbraccia la nuova normativa Euro 5+ ed è stato oggetto di interventi significativi, tra cui l'adozione del comando dell'acceleratore Ride-by-Wire multimappa che, oltre a garantire una gestione più precisa e personalizzabile dell'erogazione, porta in dote il Cruise Control.

La potenza cresce del 4% e la curva di coppia cresce in corposità e linearità. La nuova Moto Guzzi V7 Sport punta a unire lo stile caratteristico del modello a moderni contenuti tecnologici, per quella che di fatto è la V7 più dinamica e tecnologica mai prodotta. che si distingue per l'adozione di una nuova forcella a steli rovesciati oltre che per il freno anteriore a doppio disco, la modalità di guida Sport dedicata e la piattaforma inerziale, che consente una gestione più raffinata del controllo di trazione e abilita la funzionalità del Cornering ABS.

L'equilibrio stilistico di V7 è stato perfezionato con interventi mirati che ne esaltano le linee pulite ed essenziali, per evidenziare la qualità costruttiva. Immutate le linee del serbatoio in metallo di 21 litri, mentre si rinnova il disegno dei fianchetti, il parafango posteriore, più corto, oltre ai terminali, più aggressivi. L'attenzione al dettaglio anche per la nuova chiave di accensione dalla forma ergonomica e su cui spicca la firma stilizzata dell'aquila. La V7 Special abbandona la strumentazione analogica e il proiettore anteriore alogeno per adottare l'impianto di illuminazione full LED, con luce diurna DRL che delinea la sagoma dell'aquila Moto Guzzi, oltre alla strumentazione digitale, già presenti su V7 Stone. Rispondente alle nuove normative Euro 5+ ed evoluto sotto molteplici aspetti, il cuore della nuova gamma V7 è il motore più prestante ed efficiente mai montato prima nella storia di questo modello. Rispetto alla precedente unità la potenza massima cresce del 4%, passando da 65 CV a 6800 giri/min agli attuali 67,3 CV a 6900 giri/min. La nuova Moto Guzzi V7 beneficia poi di una nuova e ancora più completa dotazione elettronica, pensata per assistere il pilota nella guida quotidiana così come nel turismo o nella guida più dinamica.

L'acceleratore Ride-by-Wire porta in dote i Riding Mode, sviluppati per rendere la vita a bordo più facile e sicura. In particolare, la nuova V7 Sport è immediatamente riconoscibile nella vista frontale per dotazioni tecniche come la forcella a steli rovesciati e il doppio disco freno anteriore, che comunicano al primo impatto una presenza più dinamica, così come i cerchi ruota a sei razze dal nuovo disegno sportivo. Tanti i dettagli dedicati, come il supporto in alluminio del faro anteriore, gli inserti in alluminio sui fianchetti e il cavallotto del riser del manubrio con design dedicato e logo V7 Sport inciso al laser. L'aspetto più filante è enfatizzato anche dagli specchi retrovisori bar end, mentre la sella dedicata nera è caratterizzata da sportive cuciture rosse. Due le varianti grafiche previste, ovvero Verde Legnano, storica colorazione della prima V7 Sport, oltre alla tinta pastello Grigio Lario.