Moto Guzzi V7 Sport 2025: l’anima radicata nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro

La nuova Moto Guzzi V7 Sport non è soltanto la versione più evoluta della famiglia V7: è il manifesto di una moto italiana con l’anima radicata nella tradizione e lo sguardo rivolto al futuro.

Nata per chi pretende qualcosa in più da una moto dal fascino classico, la nuova Moto Guzzi V7 Sport rompe gli schemi senza rinnegare le proprie radici. Il suo design è immediatamente riconoscibile, ma arricchito da dettagli che parlano chiaro: nuovi cerchi più leggeri, faro montato su supporti in alluminio, specchi bar-end e una sella dal taglio sportivo, rifinita con eleganti cuciture rosse.

Il cuore pulsante è il celebre bicilindrico Moto Guzzi, ora in grado di regalare una spinta considerevole sin dai bassi regimi. Merito dell’elettronica Ride-by-Wire con tre mappe motore selezionabili, che trasformano la risposta dell’acceleratore e l’intervento del controllo di trazione in base allo stile di guida o alle condizioni della strada.

A fare davvero la differenza è la piattaforma inerziale a sei assi, un concentrato di tecnologia che permette alla V7 Sport di leggere ogni movimento della moto e adattare in tempo reale la frenata e la trazione, anche quando si è in piega. Cornering ABS e Traction Control evoluto offrono maggiore sicurezza, più controllo, più libertà di spostamento e divertimento.

Rivista anche la ciclistica, presente ora una forcella a steli rovesciati regolabile nel precarico e un impianto frenante anteriore dotato di un doppio disco con pinze ad attacco radiale, per una frenata pronta e potente.

La strumentazione digitale offre tutte le informazioni utili, compreso il livello carburante e la modalità di guida selezionata. Il Cruise Control, di serie, è un vero must in più per chi ama viaggiare con calma e godersi il panorama.

A completare il quadro ci sono due livree: il leggendario Verde Legnano, che richiama la prima Sport degli anni '70, e il Grigio Lario, pastello deciso per chi vuole distinguersi con discrezione.

La nuova Moto Guzzi V7 Sport si rivolge a chi è alla ricerca di una moto vera, con personalità, con meccanica da ascoltare e linee da guardare. Una moto autentica e con uno stile senza tempo.