Moto Guzzi V85 TT, partita la produzione è già caccia al test ride

ROMA – È iniziata a Mandello del Lario la produzione della Moto Guzzi V85 TT, nuova enduro stradale che ha attirato a Eicma l'attenzione di tanti appassionati, e contestualmente sono arrivate da tutta Europa oltre 8.000 prenotazioni da parte di appassionati che vogliono effettuare in anteprima dei test ride in programma a fine febbraio, quando la moto arriverà nei principali Motoplex e concessionari Moto Guzzi europei. Provengono principalmente da Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Austria i motociclisti che si sono prenotati per provare la V85 TT, e nei giorni scorsi è stato aperto anche un pre-booking sul mercato americano. Possiamo, insomma, dire che si tratta senza dubbio di una delle moto più attese dal mercato; non a caso in pochi mesi il portale dedicato www.discoverv85.motoguzzi.com è stato raggiunto da migliaia di motociclisti interessati a scoprire le specifiche e le caratteristiche della moto.

La Moto Guzzi V85 TT è una classic enduro dedicata al turismo, capace di offrire prestazioni e tecnologie moderne racchiuse in un corpo dallo stile ricco dei valori e della tradizione quasi centenaria di Moto Guzzi. Nasce sulla base di una nuova piattaforma tecnica ed è spinta da un inedito motore bicilindrico a V di 90° capace di sviluppare una potenza di 80 CV e 80 Nm. È abbinato al ride by wire multimappa – che ricordiamo essere una tecnologia adottata per la prima volta su due ruote proprio da un'Aprilia (la Shiver) – all'ABS e al traction control. Ad impreziosire la dotazione ci pensano infine una vasta gamma di accessori pensati per personalizzare al meglio la moto e l'app Moto Guzzi MIA, che permette di collegare lo smartphone alla strumentazione.