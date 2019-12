Mugello, motociclista scivola nel fiume Santerno facendo manovra e muore

È stato ritrovato morto il motociclista caduto nel fiume Santerno, nei pressi del ponte di Cornacchiaia (Firenze), nel Mugello. Il corpo del motociclista è stato avvistato da alcuni volontari sotto un cavalcavia dell'Alta velocità, a circa 10 km di distanza dal luogo della scomparsa. L'uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e trasportato fuori dell'argine del fiume per essere affidato al personale sanitario del 118 che ne ha constatato il decesso.



vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Borgo S.Lorenzo, sono intervenuti nel comune di Firenzuola, nel Mugello, per la ricerca di un motociclista caduto nel fiume Santerno, nei pressi del ponte di Cornacchiaia. Lo hanno visto cadere nel fiume e scomparire tra i gorghi. Idel comando die del distaccamento di Borgo S.Lorenzo, sono intervenuti nel comune di Firenzuola, nel Mugello, per la ricerca di un motociclista caduto nel fiume Santerno, nei pressi del ponte di Cornacchiaia.

Sul posto, si spiega dai vvf, anche personale del nucleo sommozzatori di Firenze e l' elicottero Drago del nucleo di Arezzo. Da chiarire ancora come la persona sia finita con la moto nel fiume.

Maltempo, un morto in Friuli Venezia Giulia: la sua auto travolta dal fiume

È un autotrasportatore 60enne di Monghidoro (Bologna) il centauro morto oggi dopo essere caduto nelle acque del fiume Santerno, nell'Alto Mugello. Secondo quanto appreso, l'uomo, insieme ad un conoscente di Loiano (Bologna), si sono diretti in moto nel versante toscano dell'Appennino. Giunti in località Cornacchiaia, nel comune di Firenzuola (Firenze), i due si sarebbero avvicinati al greto del fiume, forse con l'idea di guadarlo, ma avrebbero desistito per la forte corrente.

Mentre il centauro di Loiano avrebbe compiuto normalmente l'operazione di allontanamento dal fiume, il sessantenne sarebbe invece scivolato in fase di manovra, cadendo in acqua senza riemergere, forse sbattendo la testa contro un sasso. L'altro motociclista ha immediatamente dato l'allarme. Il corpo senza vita del sessantenne è stato ritrovato in località San Pellegrino, ad una decina di chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. La salma si trova ora a medicina legale a Firenze.