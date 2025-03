Motodays 2025, a Roma si celebra la passione e l’adrenalina delle due ruote

Giunto alla sua tredicesima edizione, il Motodays si conferma il principale evento dedicato alle due ruote nel Centro-Sud Italia. La Fiera di Roma, con un’area espositiva di oltre 40.000 metri quadrati suddivisi in quattro padiglioni, consente a tutti gli appassionati di moto di poter toccare con mano le più interessanti novità di mercato. Non solo, l’edizione 2025 si distingue per la sempre maggiore attenzione verso la sostenibilità, l’innovazione e la sempre più crescente presenza femminile nel mondo delle due ruote.

Motodays 2025 ha visto un’interessante anteprima mondiale firmata Honda. La Casa giapponese ha infatti tolto i veli alla CRF450RX Rally, una moto per gli appassionati di competizioni off-road. Prodotta in soli 50 esemplari, questa monocilindrica da 58 Cv, presenta soluzioni tecnologiche avanzate, come la torretta di navigazione in fibra di carbonio con road book inclinabile manualmente, sospensioni con forcella in titanio e un doppio serbatoio da 36 litri. Un modello nato per le competizioni più estreme, che porta con sé tutta l’esperienza Honda nei rally raid.

Accanto a questa esclusiva mondiale, Honda presenta anche la NC750X Model Year 2025, caratterizzata da un design rinnovato e dall’uso di materiali innovativi come il policarbonato biologico Durabio. Non mancano le nuove versioni della XL750 Transalp e della CB750 Hornet. Il marchio nipponico espone anche il suo secondo veicolo elettrico a due ruote, il CUV e:. Sempre restando nel Paese del Sol Levante, Yamaha risponde con la gamma Tracer 9, disponibile nelle versioni GT e GT+, dotate del cambio automatico Y-AMT di serie, mentre tra gli scooter spicca il rinnovato TMax. Non poteva mancare Kawasaki che punta sulla sportività con la sua Z900.

Dalla Cina arrivano novità interessanti con Zontes, che propone lo scooter adventure ZT368-G e la moto ZT703-F, entrambi dotati di tecnologie avanzate come telecamere anteriori e posteriori e rilevatori angolo cieco. Beta attira l’attenzione con i suoi modelli Alp X e Alp 4.0, perfetti per un utilizzo misto tra città e off-road. Royal Enfield presenta la Guerrilla 450, una roadster dal carattere indipendente, e la Himalayan 450, pensata per chi ama l’avventura senza compromessi.

Forte del successo riscontrato nel nostro mercato, Benelli porta in fiera la gamma 2025 con la TRK 702 e la TRK 702 X, le moto più vendute in Italia, affiancate dal concept TRK 902 Xplorer. mentre Fantic Motor rispolvera l’icona anni ’70 Caballero 500. Completano il quadro le proposte di CFMoto e Voge, rispettivamente con la 800MT-X e lo Sfida SR16, oltre allo Skytown 125 di Kymco pensato per la mobilità urbana.

Motodays 2025 non è solo esposizione, ma anche un’occasione per vivere il motociclismo in prima persona. I visitatori possono partecipare a itinerari guidati sia su strada che su sterrato dolce, un’opportunità unica per scoprire le bellezze della regione in sella alla propria moto. Per chi ama l’avventura, tornano gli itinerari "blind" di Libermoto, con destinazioni segrete svelate solo al momento della partenza.

Non poteva mancare l’aspetto sportivo. Per la prima volta ci sarà uno stand dedicato alla celebre e affascinante Africa Eco Race. Oltre a presentare l’edizione 2026, il tracciatore ufficiale Manfred Kroiss svelerà i segreti dei percorsi che hanno fatto la storia della maratona. Per quanto riguarda il territorio nazionale il Dunlop CIV ha colto l’occasione del Motodays 2025 per svelare il Round di Roma Capitale, terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità che andrà in scena il 28 e 29 giugno a Vallelunga.

Un altro aspetto chiave dell’evento è la sempre maggiore inclusione delle motocicliste, con il programma “Motociclista sostantivo femminile”. Questo spazio dedicato propone corsi di guida, seminari tecnici e incontri con piloti e aziende, oltre alla suggestiva run serale per le vie di Roma. Un segnale importante per un settore che vede crescere costantemente la presenza femminile, come dimostrano le oltre 3.000 iscritte alla community.

L’attenzione alla sostenibilità e alla mobilità urbana è un altro tema centrale, con la nuova E-Motion Arena che ospita oltre 50 speaker e 10 talk dedicati alle due ruote elettriche e al futuro della mobilità cittadina. Non mancano poi le competizioni sportive, dal trial indoor, che ospita le prime due tappe del Campionato italiano Federmoto, alla gara "1000 Curve", parte del calendario Discovering di Federmoto con la nuova formula "Speed Event". Infine, la manifestazione diventa anche un punto d’incontro per chi cerca occasioni di acquisto, con il “Top Usato”, uno spazio dedicato a moto usate e a km 0 proposte dai dealer ufficiali.

Motodays 2025 si conferma un evento imperdibile per gli appassionati, capace di offrire un’esperienza a 360° tra esposizione, test ride, itinerari e innovazione. Una celebrazione della passione per le due ruote che, anno dopo anno, continua a crescere e a rinnovarsi, mantenendo vivo lo spirito di libertà che solo una moto può regalare.