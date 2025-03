Motodays, Honda svela in anteprima mondiale la CRF450RX Rally

ROMA - Honda Motor Europe Ltd. Italia e RedMot hanno scelto il palcoscenico di Motodays, la fiera delle due ruote capitolina, per svelare in anteprima mondiale la CRF450RX Rally, una moto che promette di ridefinire gli standard nel mondo del rally. Questo modello, sviluppato direttamente dal reparto HRC, si ispira alle esperienze maturate nelle competizioni più dure e iconiche, come la Dakar, e sarà un’opzione esclusiva per piloti professionisti e appassionati più esigenti. Solo 50 esemplari verranno prodotti nel 2025, rendendo questa moto un oggetto del desiderio per pochi fortunati.

La CRF450RX Rally è stata progettata per offrire il massimo delle prestazioni e della resistenza nelle condizioni più estreme. Il cuore pulsante della moto è un motore da 450 CC e 58 CV, abbinato a un cambio a sei rapporti con rapportatura lunga, studiato per garantire una spinta eccezionale a qualsiasi regime. La velocità massima si aggira intorno ai 160 km/h, un dato che conferma la sua vocazione per le lunghe distanze e i terreni difficili. Per mantenere alta l'affidabilità anche nelle situazioni più estreme, il sistema di raffreddamento è stato potenziato con un radiatore maggiorato, assicurando una gestione ottimale della temperatura.

La base tecnica della CRF450RX Rally deriva dalla CRF450R, con un telaio ottimizzato per offrire il massimo della stabilità sui terreni più sconnessi. I serbatoi anteriori e posteriori, dalla capacità complessiva di 36 litri, sono stati progettati per garantire il miglior equilibrio possibile, riducendo l’inerzia e migliorando la maneggevolezza. La torretta di navigazione in fibra di carbonio è un elemento chiave: leggera ma resistente, è stata studiata per offrire ai piloti un facile accesso alle informazioni di navigazione, con un roadbook regolabile manualmente per adattarsi alle preferenze individuali.

L’ergonomia è stata sviluppata per garantire il massimo comfort e controllo durante le lunghe tappe di gara. La sella rastremata e la disposizione dei serbatoi permettono al pilota di mantenere una posizione naturale e senza ostacoli, mentre il paracoppa in fibra di carbonio protegge le componenti vitali della moto, integrando anche un vano porta attrezzi per interventi di emergenza. Il reparto sospensioni, con forcelle a steli in titanio trattati con tecnologia Kashima e un ammortizzatore posteriore con rivestimento in titanio, è tarato specificamente per il rally, garantendo prestazioni eccellenti su qualsiasi tipo di fondo.

L'impianto frenante è stato potenziato con un disco anteriore maggiorato da 300 mm e un sistema posteriore ottimizzato per una maggiore resistenza alle sollecitazioni estreme. I cerchi, sviluppati dalla HAAN con mozzi CNC e raggi Takasago Excel, sono stati progettati per assorbire gli urti più duri, migliorando il comfort di guida e riducendo l'affaticamento del pilota. Il comparto scarico, infine, monta un terminale Akrapovic in titanio, lo stesso utilizzato sulla CRF rally ufficiale, garantendo una risposta del motore ottimale.

La CRF450RX Rally non è solo una moto da competizione, ma un vero e proprio simbolo dell’innovazione Honda nel mondo del fuoristrada. La sua presenza a Motodays non rappresenta solo un’anteprima mondiale, ma anche un’opportunità per il pubblico di scoprire da vicino i dettagli tecnici e le soluzioni adottate per portare le prestazioni a un nuovo livello. Honda produrrà solamente 50 esemplari della CRF450RX Rally ad un prezzo di 37.990 Euro.