Motodays, a Roma dal 7 al 9 marzo le due ruote al centro della scena. Alla Fiera Roma le ultime novità di mercato

Dal 7 al 9 marzo 2025, presso la Fiera Roma torna Motodays, la manifestazione dedicata alle due ruote del Centro-Sud Italia. In quattro padiglioni su una superficie di 40.000 mq espositivi sarà possibile visionare le ultime novità del mercato; inoltre, sono previsti dei test ride e degli itinerari accompagnati sia su strada che su terra. Non mancheranno le competizioni sportive nelle aree esterne, e ci saranno aree tematiche e di approfondimento dedicate a turismo, mobilità e sostenibilità. Con il programma «Motociclista sostantivo femminile» poi, ci sarà un occhio di riguardo alle motocicliste, la cui presenza è sempre in aumento. Mentre la nuova E-Motion Arena, sarà rivolta alla mobilità del presente e del futuro. La presentazione ufficiale della manifestazione è in programma nelle prossime settimane.