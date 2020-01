Motor Bike Expo, a Verona dal 16 al 19 gennaio oltre 700 marche delle due ruote

VERONA - Quattro giorni all'insegna della passione più pura per la moto: a Veronafiere tutto è pronto per l'edizione 2020 di Motor Bike Expo, il salone internazionale delle due ruote in programma nel quartiere fieristico scaligero dal 16 al 19 gennaio.

Oltre 700 marchi presenti con le più importanti e prestigiose Case. "Facciamo prima a dire chi non c'è rispetto a chi è presente, davvero il top del mondo della moto ci sarà", ha detto Francesco Agnoletto, ideatore assieme a Paola Somma della rassegna, organizzata in partnership con Veronafiere. "Una manifestazione - ha aggiunto - che trasforma Verona nella capitale mondiale dei motociclisti, perché è dedicata proprio a loro, agli appassionati delle moto, anche non necessariamente a chi la guida".

Nella scorsa edizione i visitatori furono 170 mila. Quest'anno Motor Bike Expo potrà fregiarsi del patrocinio della Federazione Internazionale Motociclistica (Fim) che figurerà come partner nella campagna mondiale "We, The Riders". "Ringraziamo la Fim per avere accolto la nostra istanza - ha detto Paola Somma - siamo onorati di poter avviare un percorso con il massimo organismo mondiale del motociclismo. E' un valore che ci fa piacere condividere con tutti i nostri partner, per primi gli espositori, sicuramente gratificati da questa certificazione".

La 12/a edizione si svilupperà in sette padiglioni, tre dei quali dedicati al custom e alle personalizzazioni. Particolare attenzione al mondo dei fuoristrada e del turismo, ma anche al collezionismo.