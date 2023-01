Motor Bike Expo, al via a Verona la kermesse internazionale dedicata alle due ruote. Dal 27 al 29 gennaio

VERONA - Motociclisti e operatori pronti a invadere Verona. Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio, Motor Bike Expo 2023 riapre il quartiere fiera di Verona: oltre 700 espositori su 7 padiglioni, 35 Paesi esteri rappresentati tra marchi e protagonisti, tecnici e sportivi, anteprime assolute a livello internazionale e presentazioni di nuovi prodotti e modelli, oltre 100 eventi in 5 aree esterne, e numerosissimi piloti, organizzatori e altri esponenti del settore racing. Spazio anche ad arte e cultura, con preparatori Custom conosciuti in tutto il mondo, e al costume, con la grande area accessori e abbigliamento. Tre padiglioni sono dedicati alle personalizzazioni (oltre 18.000 metri quadrati di esposizione al coperto) che fanno di Mbe l’evento più grande al mondo in questo settore. Due padiglioni, per poco meno di 20.000 metri quadrati, sono riservati alla pista e alla strada e vi si possono acquistare caschi, tute, guanti, giacche, stivali ma anche carene, scarichi, manubri e addirittura pneumatici.

Un padiglione è dedicato al lifestyle e alla moda, con i maggiori marchi di moto che si fanno ispirare dagli artigiani, dai garage e dalle tendenze che incrociano il mondo delle motociclette (oltre 8.000 metri quadrati). Completano l’esposizione il mondo dell’avventura, del fuoristrada e dei grandi viaggi, con quasi 15.000 metri quadrati di esposizione. Motor Bike Expo 2023 apre i battenti su un mercato della moto tonico, in salute: il mese di dicembre 2022 ha fatto registrare infatti un incremento del 4,55% delle immatricolazioni complessive di ciclomotori, scooter e moto rispetto allo stesso mese del 2021. Un dato che ha consolidato il bilancio 2022, che chiude ancora in positivo, +0,95% su un già solido 2021 (+21,2% sul 2020), immettendo su strada 291.661 veicoli, oltre 2.700 in più rispetto all’anno precedente (fonte, ANCMA) «La continua ricerca della qualità ci porta ad esplorare ogni angolo di mondo, selezionando il meglio da presentare ogni anno ai nostri visitatori, rendendo Motor Bike Expo evento di successo e di prestigio per tutto il settore motociclistico- spiega Paola Somma, Head of marketing and sales di Motor Bike Expo - Per il 15° anniversario a Verona abbiamo deciso di fare le cose in grande, l’area Usa Villaghe rappresenta una novità, un tributo, ai luoghi, alle persone che hanno dato vita a quel mondo che ci è tanto caro, la Custom Kulture; si tratta di un intero quartiere dedicato ad aziende e customizer provenienti dagli Stati Uniti una vera e propria Walk of Fame.

È importante sottolineare che Mbe è di fatto un’opportunità per sviluppi commerciali con il vecchio continente, è punto di riferimento della scena custom internazionale, dallo storico Sturgis Rally, giunto alla sua 83.a edizione, al nuovissimo Bangkok Hot Road Custom Show». «Fin dall’inizio abbiamo voluto creare una fiera in cui il motociclista potesse avere un rapporto diretto con le aziende produttrici - sottolinea Francesco Agnoletto, CEO di Motor Bike Expo - Il Motor Bike Expo 2023 non mancherà questo obiettivo, consentendo a chi usa la moto di confrontarsi con gli espositori, di scegliere i prodotti da acquistare, di programmare viaggi e vacanze. Chi vorrà, potrà venire in fiera in moto ed incontrare e conoscere piloti e altri protagonisti dello sport, come lo straordinario campione Marco Lucchinelli. I giovani, ovvero i ragazzi appartenenti alla Generazione Z, nati dal ‘95 al 2012, troveranno un’area con l’esposizione di moto a loro dedicate: i 50 ed i 125. In un altro spazio dedicato, troveranno posto Vespe, Lambrette e ciclomotori, d’epoca e attuali, personalizzati, un paradiso dei garagisti. E all’esterno, spettacoli no-stop». «Come da tradizione, il rombo delle moto saluta l’avvio del nostro calendario fieristico - dice Federico Bricolo, presidente di Veronafiere - Motor Bike Expo quest’anno taglia l’importante traguardo delle 15 edizioni a Verona.

Il rapporto tra il salone numero uno per il mondo della moto e il territorio sta racchiuso nella parola ‘passionè. Motor Bike Expo, infatti, è una manifestazione ideata e realizzata da appassionati per altri appassionati e che ha trovato nella nostra città e nella sua Fiera la dimensione più ideale per svilupparsi. Merito di un 3 sodalizio vincente con gli organizzatori, Francesco Agnoletto e Paola Somma, e con Comune, Provincia e Camera di Commercio di Verona, insieme alla Regione del Veneto che, con l’assessorato al Turismo, fin da subito ha creduto nel progetto di promozione sul mototurismo». « Motor Bike Expo è una fiera in continua evoluzione in grado di intercettare le ultime tendenze nel settore ed è nella top-20 delle rassegne italiane, per spazi espositivi e risultati. Significa che abbiamo lavorato bene con il team di Motor Bike Expo e che le aziende, gli operatori e gli appassionati hanno identificato in Verona la capitale internazionale per il mondo delle moto - evidenzia Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere - Quello delle due ruote è infatti un settore d’eccellenza della manifattura made in Italy e alcuni dei modelli esposti nei padiglioni ne sono la prova: prodotti di livello artigianale che uniscono il meglio del saper fare italiano, con creatività, tradizione, ricerca e innovazione».