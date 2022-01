Motor Bike Expo, confermata kermesse a Verona. Dal 13 al 16 gennaio tra artigiani delle due ruote, case moto ed e-bike

VERONA - - Quattro giorni dedicati al mondo delle due ruote, in calendario per il mese di gennaio a Verona. La perdurante pandemia non ferma Motor Bike Expo e l’evento in programma da giovedì 13 a domenica 16 è ad oggi confermato nella ‘classicà formula invernale, per quello che da tradizione è un appuntamento di inizio anno molto atteso dai motociclisti. Tutto è quindi pronto per accogliere il grande pubblico, che da due anni attende di tornare alla kermesse. «Siamo molto orgogliosi che, nonostante il periodo storico che stiamo attraversando - ha commentato Paola Somma, co-fondatrice di Motor Bike Expo - siamo riusciti ad organizzare una manifestazione che ospiterà oltre 600 espositori in un contesto sicuro e in un ambiente che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere un’occasione di business e d’incontro per le aziende del settore delle due ruote».

MBE torna a riempire, come nell’edizione pre-pandemia del 2020, i 7 padiglioni (più uno dedicato all’E- BIke) nella tradizionale formula dei 4 giorni Culla di progetti frutto della creatività e della manualità di artigiani che disegnano, modellano e costruiscono oggetti speciali tipici del ‘Made in Italy’, la fiera veronese consente la convivenza dei ‘piccolì preparatori con le grandi aziende della produzione di serie, che colgono l’occasione per ispirarsi in vista dei progetti futuri. Grande attenzione sarà dedicata alla mobilità sostenibile e alle aziende che stanno producendo veicoli a basso impatto ambientale, con un’intera area dedicata al tema della ‘green mobility’.

Alla tradizionale esposizione dei 7 padiglioni di Veronafiere, si aggiungerà l’ottavo, dedicato al mondo delle E- Bike. Sarà allestita una vera e propria pista per biciclette a pedalata assistita, sulla quale il pubblico vedrà sfidarsi grandi campioni. Dopo l’esperienza della ‘Special Edition’, anche per l’edizione 2022 MBE riserverà il parcheggio gratuito alle motociclette, con ingresso dalla Porta C.