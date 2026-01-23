Motor Bike Expo, Stefani: «Evento straordinario, orgoglio Veneto. Spero attiri sempre più visitatori»

"Rilanciarsi continuamente guardando al futuro è fondamentale. Questa fiera rappresenta un evento straordinario di cui il Veneto è orgoglioso. Offre una panoramica sul mondo delle due ruote, che riguarda anche una parte importante dell'artigianato della nostra Regione, e sulla sua capacità di sapersi aggiornare e cogliere le evoluzioni del mercato. Adattarsi ai cambiamenti della società rappresenta un fattore di resilienza; una parola che ultimamente sentiamo sempre più spesso ma che anche in questo ambito produttivo è fondamentale". Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, è intervenuto oggi a Verona all'inaugurazione della 18^ edizione del Motor Bike Expo.

"Sono felice di essere a VeronaFiere, che ringrazio, per un appuntamento così importante che richiama nel Veneto tantissime persone - ha aggiunto Stefani -. Il pubblico potrà vedere centinaia di modelli e prodotti. Il mio augurio è che possa essere una manifestazione sempre più grande, che quest'anno superi i 170.000 visitatori dell'anno scorso e l'anno prossimo possa superare quelli di questa edizione".

Il commento del rappresentante Harley-Davidson

"Sono entusiasta di essere qui alla Verona Bike Expo, il primo grande appuntamento dell'anno per gli appassionati di moto. Per Harley-Davidson è un onore partecipare a un evento così importante e poter presentare le nostre ultime novità a un pubblico così appassionato. - spiega Francesco Vanni, responsabile vendite Europa di Harley-Davidson Motor Company. - Quest'anno, in particolare, abbiamo molto da festeggiare. A partire dallo Spring Rally, ovvero il nostro primo evento europeo dell’anno che si terrà per la seconda volta a Senigallia da 30 aprile al 2 maggio, alla novità della Bagger World Cup".