Multistrada mette la divisa, Ducati consegna 25 crossover alla Polizia Locale di Bologna

BOLOGNA - 25 Ducati Multistrada 950 sono state consegnate al Reparto Sicurezza Stradale - Sezione Motociclisti della Polizia Locale. Il bando per le 25 moto era stato indetto dal Comune di Bologna nel 2019. Il processo di consegna delle Multistrada 950 è avvenuto durante lo scorso mese di luglio e si è ora completato con una cerimonia alla presenza dell'Amministratore Delegato di Ducati Claudio Domenicali, del Sindaco di Bologna Virginio Merola e del Comandante della Polizia Municipale Romano Mignani. Tutte le moto si caratterizzano per una grafica speciale nella colorazione e nello stile, in linea con quelli degli altri mezzi delle forze dell'ordine.

Dal punto di vista tecnico, le 25 Multistrada 950 sono spinte dal Motore Testastretta 11° da 937 cmü da 113 CV a 9.000 giri/minuto e 96 Nm a 7.750 giri/minuto e sono dotate di piattaforma inerziale IMU (Inertial Measurement Unit) a 6 assi, ABS Cornering Bosch, Vehicle Hold Control (VHC). Per svolgere al meglio i compiti cui è chiamato il Reparto Sicurezza Stradale, Ducati ha scelto di completare l'allestimento di serie delle 25 moto con alcuni accessori che ne aumentassero la comodità e la praticità, tra i quali si segnalano le manopole riscaldabili, il paramotore, le valigie laterali con kit speciale infortunistico e borse interne per la dotazione del singolo agente e infine 3 lampeggianti led con supporto in fibra di carbonio, sirene bitonali per muoversi nel traffico e apparato radio Motorola in funzione delle comunicazioni, il tutto gestito da un sistema centrale con pulsantiera stagna retroilluminata.