Multistrada V4 Pikes Peak celebra il centenario Ducati. La grafica è ispirata alle MotoGP e Superbike

Ducati celebra il proprio Centenario con una nuova livrea dedicata alla Multistrada V4 Pikes Peak, la versione più sportiva della crossover di Borgo Panigale. La grafica, sviluppata dal Centro Stile Ducati in collaborazione con Drudi Performance, richiama le Desmosedici GP e le Panigale V4 R impegnate nei campionati MotoGP e Superbike. La nuova interpretazione estetica combina diverse tonalità e trattamenti delle superfici per sottolineare il carattere racing della Pikes Peak. La dotazione comprende numerosi elementi in fibra di carbonio, il silenziatore omologato Akrapovič in titanio, il plexi fumé basso, i foderi della forcella Öhlins anodizzati oro, la sella con logo V4 e lo scudetto Ducati Corse sul becco anteriore. La personalizzazione può essere ulteriormente estesa attraverso il programma Ducati Factory Made, che permette di scegliere tra diverse soluzioni per ergonomia e componentistica.

Per la Pikes Peak sono disponibili, tra le altre opzioni, cerchi forgiati rossi, pinze freno rosse o nere, selle di differenti altezze, ulteriori parti in carbonio, faretti supplementari e valigie laterali con top case. La base tecnica rimane quella della Multistrada V4 Pikes Peak, sviluppata intorno alla ruota anteriore da 17 pollici e caratterizzata dal forcellone monobraccio. La moto utilizza cerchi forgiati Marchesini in alluminio a cinque razze e pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure 120/70 all'anteriore e 190/55 al posteriore. Le sospensioni semi-attive Öhlins Smart EC 2.0 adottano una gestione 'event based', con l'obiettivo di combinare sostegno nella guida sportiva e comfort nell'impiego turistico. Il motore è il V4 Granturismo di 1.158 cc, abbinato a un telaio monoscocca in alluminio e a un forcellone monobraccio in alluminio.

L'equipaggiamento comprende quattro Power Mode e cinque Riding Mode, tra cui Race, Sport, Touring, Urban e Wet. Sono inoltre presenti Ducati Wheelie Control, Ducati Traction Control, Engine Brake Control e Ducati Vehicle Observer. Sulla Pikes Peak il Riding Mode Race è stato configurato per esaltare la vocazione sportiva della moto, con una gestione dedicata del limitatore e del quickshifter. Anche la risposta tra manopola e farfalla è stata resa più diretta nella modalità Power Mode High.

L'ergonomia differisce da quella della Multistrada V4, con pedane più alte e arretrate e un manubrio più basso e stretto, soluzioni pensate per favorire il controllo e gli spostamenti del corpo nella guida sportiva. Completa la dotazione elettronica il pacchetto di sicurezza con radar anteriore e posteriore, Adaptive Cruise Control e Blind Spot Detection, oltre al Forward Collision Warning. Il cruscotto è un full-TFT a colori da 6,5 pollici e sono presenti Ducati Connect, navigatore cartografico e Ducati Quick Shift Up&Down.