MV Agusta alla Festa del Cinema di Venezia. ​Presentato cortometraggio dedicato a Superveloce 1000 Serie Oro

S'intitola “Beauty Is Not A Sin” il cortometraggio prodotto da MV Agusta e ispirato alla Superveloce 1000 Serie Oro, scritto e diretto da Nicolas Winding Refn e che è stato presentato in anteprima sabato 31 agosto all'ottantunesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Per la prima volta nella storia del festival internazionale del cinema è stato ammesso alla selezione ufficiale uno spot, in seno alla sezione non concorrente.

“Beauty Is Not A Sin” è stato commissionato dando al regista la libertà assoluta di creare un'opera d'arte cinematografica che ritraesse l'idea di bellezza e desiderio, considerati i pilastri fondamentali del progetto Superveloce 1000 Serie Oro. Il risultato è un film di 7 minuti, fatto di ricerca estetica, contrasti, poesia e provocazione che, come ha detto Alberto Barbera (direttore del Festival internazionale del cinema di Venezia) nel suo discorso di benvenuto, "è troppo bello per essere considerato solo uno spot».