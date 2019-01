MV Agusta guarda ai giovani, arrivano Brutale ed F3 675 in versione per neo patentati

ROMA - MV Agusta è da sempre sinonimo di moto italiane di alta qualità dalle prestazioni elevate, dunque destinate tendenzialmente a motociclisti mediamente esperti. Oggi però il brand di Varese vuole allargare il suo target, puntando anche al pubblico giovane, realizzando alcuni dei suoi modelli più rappresentativi della gamma anche nelle versioni per neopatentati da 35 kW. Le nuove MV Agusta Brutale 800 e F3 675, rispettivamente una naked e una supersportiva, sono da ora disponibili per tutti i titolari di patente A2.

La naked Brutale 800 spicca per maneggevolezza, facilità di guida, peso contenuto e cura dei dettagli. La supersportiva F3 675, invece, nata per imporsi tra i cordoli dei circuiti, eÌ€ contraddistinta da una importante efficacia dinamica, che si traduce nel massimo gusto di guida su strada e in pista. Tuttavia, è opportuno precisare, che in qualsiasi momento la potenza dei due modelli può passare da 35kW a 70kW e viceversa, a garanzia della massima versatilità e in funzione del documento di guida in possesso del proprietario. Di seguito le colorazioni disponibili per le versioni per neopatentati: per la Brutale 800 è possibile optare per blu luce/grigio notte, rosso fuoco/grigio notte e grigio ghiaccio/grigio avio; per la F3 675, invece, si può scegliere tra rosso ago/argento ago e blu luce/grigio notte.